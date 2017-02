Uuring: Eesti on investeeringute vallas Soome kõige tugevamaks konkurendiks

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Soome riigikantselei poolt tellitud raporti kohaselt on Eesti oma põhjanaabri peamiseks konkurendiks investeeringute vallas ja sisuliselt on naaberriikide vahel käimas investeeringuid puudutav "maavõistlus".

Eesti on selgelt Soome kõige olulisem konkurent, kui Soomes tegutsevad ettevõtted kaaluvad, kuhu oma tootmise huvides järgmisena investeerida. Eesti on nimekirjas järgmistel kohtadel olevatest riikidest - nagu Poola ja USA - selgelt ees, vahendab Yle ettevõtte Etlatieto uuringut.

Raportist tuleb välja, et Soomest väljapoole suunduvate investeeringute puhul lähtutakse otsustamisel sellest, kas asukoht on lähedal ettevõtte klientidele, kas nimetatud riigis on paindlik tööturg, kas riigis on piisavalt vajalikku tööjõudu ja kas tööjõu palgasoov vastab ettevõtte võimalustele.

Uuringu kohaselt on just väikeettevõtted ehk firmad, kus töötab vähem kui 50 inimest, kaalunud peakontori või isegi kogu tootmise Eestisse kolimist. Küsitluse kohaselt tõmbab väikeettevõtteid Eestisse siinne maksupoliitika ja paindlikud tööturureeglid.

Viimastel aastatel on välismaale investeerimist kaalunud ettevõtetest pidanud Eestit võimalikuks sihtkohaks ligi 30 protsenti ja peakontori või kogu tootmise välismaale kolimise arvestuses on Eesti tõusnud kindlalt esikohale.

Samal ajal on alates 2008. aastast Soome ettevõtete investeeringud kodumaale märkimisväärselt vähenenud. Peamisteks põhjusteks on Nokia kontserni uuringu- ja tootearendusinvesteeringute lõpp ning ehitussektori investeeringute vähenemine.