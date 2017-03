Riik ootab kavandatavast teemaksust aastas riigieelarvesse 17 miljonit

Veok. (Foto: Postimees/Scanpix)

Kuigi algselt plaanis MKM teekasutustasu kehtestamist veoautodele täismassiga üle 12 tonni, ei toetanud seda kava Euroopa Komisjon. Samuti pooldasid konkurentsimoonutuste vältimiseks tasu kehtestamist juba alates 3,5-tonnisest massist mitmed huvigrupid, selgub majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni valitsusele esitatud ettepanekutest.

Teekasutustasu puhul on 3,5-12-tonnise veoauto teekasutustasu aastaseks määraks arvestatud keskmiselt 500 eurot ning üle 12 tonnise veoauto aastaseks määraks 1000 eurot. Teekasutustasu päevane määr jääb vahemikku 9-12 eurot. Tasumäärade suurus sõltub peale täismassi ka sõiduki telgede arvust ja heitgaasiklassist. Lisaks aastasele ja päevasele tasumäärale on võimalik teekasutustasu õigus osta nädalaks, kuuks ja kvartaliks.

Tellitud uuringu kohaselt on teekasutustasu kehtestamisel üle 3,5 tonnistele veoautodele kogutav tulu enne majanduslikke mõjusid ligikaudu 19 miljonit eurot, millest ligikaudu 80 protsenti tuleks Eesti veokitelt ning 20 protsenti välisveokitelt.

Kuna teekasutustasude kehtestamine toob kaasa mõningase nõudluse vähenemise, siis kaasneb sellega aga teiste maksutulude vähenemine ligikaudu 2 miljoni euro võrra. Seega jõuaks maksust riigikassasse ligikaudu 17 miljonit eurot aastas. Samas võib reaalne laekumine sellest MKM-i hinnangul oluliselt erineda, sest on raske prognoosida teekasutustasu laekumise määra, välismaiste veoautode arvu, päeva ja aastapiletite ostjate osakaalu ja veoautode tegelikku heitgaasiklassi.

Teekasutustasust on MKM-i ettepaneku kohaselt vabastatud kaitseväe, kaitseliidu, politsei- ja piirivalveameti ning päästeasutuse sõidukid. Samuti kohaliku omavalitsuse üksuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtjate sõidukid, mida kasutatakse peamiselt päästetööl.

Teekasutustasu rakendamisel alates tuleva aasta 1. jaanuarist on võimalik teekasutustasu tasuda vastaval veebilehel internetipangas ja maanteeamet loob selleks ajaks võimaluse teekasutustasu tasuda ka teenusepakkuja juures sularahas. Teenusepakkujaks võib olla näiteks tankla, millel on õigus lisada sellele ka teenustasu.

Teekasutustasu maksmist hakkavad kontrollima politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet oma muude ülesannete täitmise raames. Teekasutustasu nõuete rikkumisel on võimalik teha rahatrahv veoauto omanikule ja ka veoauto juhile, kellel on kohustus enne sõidu alustamist kontrollida, et teekasutustasu on tasutud. Samuti on õigus juht juhtimiselt kõrvaldada kuni teekasutustasu tasumiseni.

Laekunud teekasutustasu tulud jaotatakse erinevate transporditaristu liikide vahel ja kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatavad vahendid otsustatakse iga aastase riigieelarve läbirääkimiste käigus.

Teekasu rakendamiseks on vajalikud mitmed arendused ja investeeringud maanteeametis, maksu-ja tolliametis ning siseministeeriumis. Maanteeamet peab arendama teekasutustasu andmekogu ja looma ühendused teiste andmekogudega, milleks kulub hinnanguliselt 850 000 eurot. Maksu- ja tolliametil on vaja luua süsteemid teekasutustasu tasumise üle arvestuse pidamiseks ning välispiiril kontrollimise võimaldamiseks, selleks kulub hinnanguliselt 1,4 miljonit eurot.

Siseministeeriumi valitsemisalas on vajalikud arendused teekasutustasu kontrollimiseks, selle maksumuse kohta info puudub.