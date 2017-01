Lux Express Venemaa liinilubade peatamise taga kellegi pahatahtlikkust ei näe

Luxexpressi kampaaniareeglid erinevad tavareeglitest. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Lux Expressi Venemaal registreeritud tütarfirma ZAO Evrolains sai 26. detsembril ettekirjutuse: kolme bussi esiklaasis on mõrad ning rahvusvaheliste vedude dokumentatsioonis on puudujääke. Muuhulgas puudutasid etteheited peatuste tegemist parkimise keelualal, mida on kinnitanud ka reisijad. Samuti käivitati buss, mille kasutamiseks luba puudus, nähtub auditist. Mõlema rikkumisega kaasnes trahv, vahendas fontanka.ru.

Aega puuduste likvideerimiseks anti kolm kuud. Ettevõte suhtus märkustesse tõsiselt ning asuski puudustega tegelema, ent nädal hiljem tuli juba uus otsus: rahvusvaheliste vedude liiniluba peatada.

Eesti ettevõte Lux Express sisenes Venemaa turule 2014. aasta juunis, pahandades sealse kohaliku turu kohe välja: reise pakuti soodsamalt ja mugavamalt, kui kohalikud tegijad, kes isegi Putinile kaebekirja uue konkurendi kohta kirjutasid.

Ettevõtte juhid on liiniloa peatamisest hämmingus, ent juhtunu taga poliitilist otsust või konkurentide pahatahtlikkust sellegipoolest ei näe.

"Puudused puudutasid bürokraatlikku paberimajandust, näiteks bussi esiklaasis olevat mõra, mis ei takistanud juhi vaatevälja. Ükski nendest puudustest ei takistanud teenuse ohutut pakkumist. Need olid teatud bürokraatlikud põhjused – kuskil oli tähelepanuta jäänud mingite protsesside järgimine," põhjendab ettevõtte tegevjuht Rait Remmel ERR.ee-le liiniloa peatamiseni viinud olukorda.

"Kindlasti ei tundu need põhjused otsituna, kindlasti ei näe me siin poliitilisi jooni või konkurentide pahatahtlikkust – nad on meid isegi aidanud lisabussidega, kindlasti ei ole siin pahatahtlikkust," lükkab Remmel sellised versioonid tagasi.

Seega ka seda, et keegi neid turult välja tahaks süüa, Remmel ei tunneta.

"Meie seda ei tunne. On võib-olla arusaamatusi, miks on käitutud täpselt nii, miks sellised asjad just pühade ajal juhtuvad, aga kannatajaks on kõige enam reisijad, kes on plaaninud oma puhkuse Eestis või Soomes veeta. Teeme omalt poolt kõik, et pileti ostnud reisijad jõuaksid sihtkohta," lubab Remmel.

Ta kinnitas, et puuduste kõrvaldamisega tegeldakse nii kiiresti kui võimalik ning litsentsi taastamist loodetakse tund tunnilt,ehkki protsessid võtavad aega. Ka bussi esiklaaside ümbervahetamine on aeganõudev protsess, iseäranis pühade ajal kulgeb kõik aeglasemalt kui muidu.

Samas tunnistab Remmel, et nad on juhtunust hämmingus ning püüavad aru saada, miks olukord nii ekstreemseks on kujunenud, et liiniluba lausa peatati. Ta ei välista möödarääkimisi ametnike vahel või nende liigset agarust tegutsemisel olukorras, kus anti aega puuduste kõrvaldamiseks, ent siis nädala möödudes aeg peatati.

"See on kõige tähtsam küsimus, millele otsime vastust. Kuna Venemaal on pühadeperiood, on väga raske saada vastust. Kasutame kõiki kanaleid, et kiirendada litsentsi avamist," kinnitab Remmel.

ZAO Evrolains teenindab Helsinki-Peterburi marsruudil kolm väljumist päevas ja Tallinn-Peterburi liinil viis väljumist päevas. Selleks, et reisid toimumata ei jääks, peavad kliendid taluma mõningaid vintsutusi: Tallinna-Peterburi liinil sõidetakse nüüd Lux Expressiga Narva piiripunkti, läbitakse piiri- ja pagasikontroll, minnalse üle silla Ivangorodi piiripunkti ning läbitakse samad protseduurid. Venemaa poolel ootab reisijaid juba ZAO Evrolainsi buss, mis reisijad edasi Peterburi toimetab.

Rahvusvahelistele vedudele kehtivad karmimad nõuded kui kohalikele, nii võib näiteks esiklaasi mõraga buss Venemaa territooriumil teenust osutada, ent rahvusvahelist vedu teha mitte.

Lux Express Estonia, mis samuti kolm korda päevas Tallinna-Peterburi liinil sõidab, võiks teoreetiliselt kõiki kaheksat Peterburi reisi päevas teenindada, ent kõigil bussidel pole rahvusvahelise veo luba - sellise formaalsuse kordaajamine ja muude liinide graafikutega klapitamine, et busse jaguks, ei ole kergete killast ülesanne. "Uurime kõiki võimalusi ja variante," lubab ZAO Evrolainsi tegevjuht.

Kas on aga variant, et pärast puuduste kõrvaldamist leitakse uued ning probleemid Venemaa turul jätkuvad?

"Ei saa kinnitada, ei saa ümber lükata. Teeme kõik, mis meie võimuses, et ennekõike otsida kompromissi," teatab Remmel napilt.