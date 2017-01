Venemaa väljaminevate turistide arv kasvas 10-15 protsenti

Venemaalt saabunud turistid detsembri lõpus Balti jaamas. (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Venemaa reisikorraldajate teatel on uue aasta perioodil esimest korda alates 2014. aastast riigist välja reisijate hulk kasvanud ning aastavõrdluses on kasv 10-15 protsenti.

"Väljaminev turism aastavahetuse perioodil on esimest korda alates 2014. aastast kasvavas trendis. See on kasvanud eelmisest aastast 10-15 protsenti. Lõpptulemused selguvad jaanuari lõpus, kuid reisikorraldajad ja agentuurid on teatanud kasvanud nõudlusest," ütles Venemaa turismifirmade liidu (ATOR) tegevdirektor Maya Lomidze teisipäeval.

ATOR prognoosib, et Venemaa elanikest veetsid aastavahetuse välismaal kuni 400 000 inimest. Juhtivateks sihtkohtadeks olid soojad riigid, kuhu Venemaa kodanikud saavad reisida viisavabalt, nagu Tai, Vietnam, Dominikaani Vabariik ja Iisrael.

"Egiptuse juurdepääsmatusel on olnud positiivne mõju kõigile teistele sihtkohtadele," ütles Lomidze. Kasvanud on ka nõudlus suusareisidele ning Euroopa vaastamisväärsustele.

"Peamine põhjus turismi kasvuks on võrreldes eelnevate aastatega reisihindade langemine," ütles Lomidze.