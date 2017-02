Leht: ametnikud üritasid riigile peale suruda seniste operaatorite e-arvete lahendust

Arvekeskuse e-arve

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles ajalehele, et riigikokku jõudnud eelnõus oli kaks peamist probleemi ehk esiteks oleks ettevõtjatel tekkinud kohustus maksta arvete eest, mida nad esitavad avalikule sektorile ning teiseks poleks kõigil e-arveid vahendavatel Eesti ettevõtjatel võimalik e-arvete ringluse süsteemiga liituda.

"See ei tundunud ühelegi komisjoniliikmele loogiline: kui me praegu saadame oma arved meiliga ja selle eest midagi ei maksa, siis nüüd tulnuks justkui innovatsiooni tulemusel maksma hakata," märkis Kokk ja lisas, et seetõttu tuli üles näidata kangekaelsust, sest majandusministeerium üritas musta valgeks rääkida.

"Ja kui me lõpuks tõestasime, et meile valetati ja kõik ettevõtjad tegelikult süsteemile ligi ei pääse, siis asuti avalikkuse silmis väitma, et majanduskomisjon oleks justkui innovatsiooni pidur," tõdes ta.

Postimehe käsutuses olevatest majanduskomisjoni istungi protokollidest selgub, et ministeeriumi ametnikud üritasid muu hulgas näiteks selgeks teha, et bittide ja baitide edastamine ongi kallis tegevus.

Kokk ei usu samas, et eelnõu esitlenud ametnikel ja seda kaitsnud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) esindajatel oleks olnud e-arvete turu hõivanud kolmiku ehk Omniva, Fiteki ja Telema suhtes mingisugused isiklikud huvid.