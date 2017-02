Hololei tunnelit Tallinna ja Helsingi vahel mõistlikuks ei pea

Henrik Hololei. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti ja Soome on eurorahade eest käivitanud enam kui miljon eurot maksva eeluuringu raudteetunneli rajamiseks Tallinna ja Helsingi vahele, ent Euroopa Komisjoni transpordipeadirektoraadi juht Henrik Hololei seda hetkel mõistlikuks projektiks ei pea.

"Usun, et hetkel on mõistlikum rakendada piiratuid ressursse realistlike projektide arendamiseks ja elluviimiseks. Euroopa Komisjoni seisukohalt ei kuulu selline projekt kindlasti eelisarendavate projektide hulka," ütles Henrik Hololei Postimehele.

"Kogemused Eurotunneliga näitavad, et sellised projektid on uskumatult komplekssed ning lähevad oluliselt kallimaks kui algselt on kavandatud," märkis Hololei.

Tema hinnangul on Tallinna ja Helsingi vaheline liiklus täna piisavalt hästi toimivate laevaühendustega tagatud.