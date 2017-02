Eesti kaudu on transiidikaupade vedu kallim kui naaberriikide kaudu

Eestit läbivad kaubavood on kukkunud viimastel aastatel märgatavalt enam kui naaberriikides, selgub PricewaterhouseCoopersi (PwC) uuringust. Põhjus on ühelt poolt Eesti kõrgemad raudteetariifid, teiselt aga poliitiline olukord ja vähene suhtlemine Venemaaga. Transiidiettevõtjad soovivad kutsuda probleemide arutamiseks kokku transiidinõukoja.

Viimasel kümnel aastal on Eestit läbivad kaubavood vähenenud poole võrra ehk kaugelt rohkem kui Lätis, Leedus ja Soomes. Üks põhjus on Eesti raudtee kõrgemad tariifid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui võrdleme Läti ja Soomega, siis oleme teinud võrdluse tonni vedellasti kulu kohta ja kui Eestis on see kulu tonni vedellasti kohta juba allahindlusi arvestades 2,4 eurot, siis Lätis on sama number 1,5 ja Soomes 0,6. Nii et vahed on ikka päris märkimisväärsed," selgitas PwC Eesti ärikonsultatsioonide juht Teet Tender.

"Juba viimased viis kuni kümme aastat on olukord, et Eesti raudteeinfrastruktuuri kasutamise eest ei võeta tasu mitte niivõrd kui ekspluatatsioonitasu, vaid kui maksu, mida me maksame märgatavalt rohkem kui reisijatevedajad, kes on sellest peaaegu vabastatud," kommenteeris Vopak E.O.S juhatuse esimees Arnout D. Lugtmeijer.

Lisaks sellele on Venemaa karistusmeetmed Euroopa Liidu sanktsiooide eest tabanud Eestit karmimalt kui naabreid.

"Tänapäeval on kaubaveod Venemaalt piiratud just eriti Eestisse. Läti ja Leedu suhtes need piirangud ei kehti sellises ulatuses, samuti Soome suhtes. Karistatakse esmajärjekorras just Eestit," ütles Lugtmeijer.

Tema sõnul on kaubavoogude kas või oluliseks taastamiseks vaja suhelda Vene poolega mitte ainult ettevõtete, vaid ka riigi tasandil.

Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon soovib probleemide arutamiseks nõukoja kokkukutsumist.

"Assotsiatsiooni ettevõtted on teinud ministrile ja riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku, et Eesti riigil võiks olla logistika nõukoda, mis analüüsiks situatsiooni läbi ja teeks väga konkreetsed ettepanekud majandusministrile, vajadusel valitsusele, kus vaadataks kogu pilti - tasusid, poliitikat - ja sellest tulenevalt pannakse kokku meetmete pakett," rääkis assotsiatsiooni juht Andres Valgerist.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teatas, et loodetavasti koguneb komisjon lähiajal.