Liive Jordaania projekti rahastamisleppest: see on väga suur tehing ka Hiina mastaabis

Sandor Liive (Foto: ERR)

Eesti Energia teatas esmaspäeval, et Hiina valitsus andis kinnituse laenugarantii väljastamisele Jordaania 2,2 miljardi dollari suuruse elektriprojekti rahastamiseks.

Liive ütles ERRile, et tehingu heakskiitmine võttis aega paar aastat, kuid Eesti firma ei ole nii suures projektis kunagi osalenud.

"See on kindlasti väga hea uudis," kinnitas ta. "Ma usun, et enamik ei saa arugi, kui oluline see on - olla niivõrd suure projekti algataja. 2,2-miljardiline projekt, mis saab täiesti rahastatud, kus on olemas investorid, kes investeerivad omakapitali, ja Lähis-Ida üks riik saab oma energiasõltumatust suurendada - selles mõttes on see väga suur ja oluline projekt".

Liive lisas, et tema teada ei ole ka Hiina ekspordiagentuur ega Hiina valitsus erafirmadega nii suuri projekte varem väga palju teinud, kui üldse.

"See on ka nende mastaabis väga suur tehing tegelikult. Nii et ma arvan, et me mõistame seda võib-olla kunagi hiljem, kui oluline uudis see on, mis eile välja tuli".

Eesti Energia jääb projektis 10 protsendi suuruse osalusega väikeaktsionäriks. Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk põhjendas otsust sellega, et ettevõtte arendusprojektide raskuskese on Eestis, välisprojektide puhul nähakse end aga projekti arendaja ning oskusteabe ja tehnoloogia müüjana, mitte pikaajalise strateegilise investorina.

"Lisaks on Jordaania elektriprojekti näol tegemist mahuka projektiga, millesse on vaja lisaks pankade finantseeringule paigutada ka omakapitali. Eesti Energia osaluse vähenemine 10 protsendini on projekti partnerite ja Jordaania valitsusega kokku lepitud ning jõustub pärast rahastustegevuste lõpuleviimist," rääkis Kuusk.

Väikeaktsionäriks jäämine oli eesmärk juba alguses

Ka Sandor Liive märkis, et ta ei ole küll viimasel kahel aastal toimunuga kursis ega taha seda kommenteerida, kuid Eesti Energia strateegia oli Jordaaniasse minnes juba algusest peale olla projekti arendaja, mitte suurosanik - valmistada projekt ette, leida investorid ja rahastajad.

"Nii palju kui ma mäletan, siis 2014. aasta lõpus, kui ma sealt lahkusin, oli meil juba tol ajal siht, et meil ei ole rohkem kui kümme protsenti," rääkis ta.

Küsimusele, miks ei soovitud suuremat osalust, vastas Liive, et mida suurem osalus, seda enam tuleb sinna panna ka omakapitali, sest projekti ei tehta ju üksnes laenurahaga.

"Selle info põhjal, mis mul on 2014. aasta lõpust, on kindlasti väga mõistlik, et see osalus on selline nagu ta on, 10 protsenti," tõdes Eesti Energia eksjuht.

Eesti Energia allkirjastas mullu mais lepingu, millega müüb 45 protsenti Jordaania põlevkivielektrijaama ja –karjääri projekti aktsiatest Hiina riigiettevõttele Yudean Group ning jääb projekti väikeaktsionäriks. Lepingu kohaselt suurendab projekti kaasarendaja YTL International Berhad osalust seniselt 30 protsendilt 45 protsendile ja senine väikeaktsionär Near East Investments väljub projektist.

Investeeringu maht on 2,2 miljardit dollarit ja projekti finantseerivad Hiina suurpangad Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China. Laenu garanteerib Hiina ekspordikrediidiagentuur Sinosure. Eesti Energia on Jordaania projekti seni investeerinud umbes 25 miljonit eurot.

Eesti Energia loodab rahastamisprotsessi edukaks lõpetamiseks vajalike toimingutega valmis saada veebruari jooksul.