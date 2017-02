Riik toetab väikesadamaid kokku viie miljoni euroga

Kui välja arvata 2009. ehk kriisiaasta, siis on tööjõukulude osakaal ettevõtete käibest kasvanud vähemalt 15 aasta kõrgeimale tasemele ning see on aidanud kaasa ettevõtete kasumite vähenemisele, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.