Kahjumis Snapchati turuväärtuseks võib kujuneda kuni 25 miljardit dollarit

Snapchat. (Foto: AFP/Scanpix)

Snapchati omanikfirma aktsiad lähevad esmakordselt avalikule pakkumisele. Kuna müügiks pakutav osa ettevõttest on omaniku hinnangul väärt kolm miljardit dollarit, tähendaks see, et ettevõtte koguväärtus on vähemalt teoreetiliselt ligi 25 miljardit dollarit.

Snapchati esmasest avalikust aktsiapakkumisest (IPO), mis toimub ajakirjanduse andmeil märtsis, võib kujuneda üks suuremaid viimastel aastatel. Omanikfirma Snap viib turule vaid väikese osa ettevõttest ning loodab teenida kolm miljardit dollarit. BBC teatel kujuneb sellele tuginedes ettevõtte koguväärtuseks 20 kuni 25 miljardit dollarit ehk 18,5 kuni 23 miljardit eurot.

Kui turule viidaks kõik aktsiad korraga, ei kujuneks väärtus ilmselt nii suureks, kuid sellele vaatamata on tegu väga suure rahasummaga, sest Snapchat on kahjumis. Eelmisel aastal teenis suhtluskeskkonna omanikfirma Snap 404 miljoni euro suuruse käibe juures 515 miljonit eurot kahjumit. Aasta varem oli kahjum 373 miljonit dollarit.

Ettevõte on teinud suuri investeeringuid turundusse ja IT-arendusse ning see on ka kahjumi põhjuseks. Ärimudeli järgi peaks Snapchat hakkama raha teenima reklaamidest. Samas hoiatas Snap IPO dokumentides, et kahjum jätkub ka tulevikus ning pole välistatud, et ettevõte ei suudagi püsivat kasumlikkust saavutada.

Samuti on dokumentidesse kirjutatud üsna tavatu tingimus - uute aktsiate omanik ei saa hääleõigust. Snapi omanikud säilitavad seega täieliku kontrolli ettevõtte üle.

CSS-i analüütik Martin Garner selgitas, et sellele kõigele vaatamata näevad investorid Snapchatis potentsiaali tõusta järgmiseks "Facebookiks". "Kui Snapchat suudab mingis ulatuses Facebooki edulugu korrata, kujuneb see väga kasumlikuks," kinnitas ta.

Snapchat võimaldab saata kasutajatel sõnumeid, pilte ja videoid, mis kustuvad kohe pärast vaatamist. Snapchat on tegutsenud vaid mõned aastad, kuid kogunud kiiresti populaarsust ning seda eeskätt teismeliste seas. Väidetavalt kasutab Snapchati igapäevaselt 158 miljonit inimest, neist enam kui pooled on 13-24aastased.

"Paljud usuvad, et Facebook kaotab Snapchatile noori kasutajaid," ütles Garner ning lisas, et 1,2 miljardi kasutajaga Facebook püüab ilmselt juba praegu Snapchati pakutavat kopeerida.

Ettevõtte asutasid 2011. aastal Stanfordi ülikooli tudengid. Ettevõtte juht Evan Spiegel on praegu 26-aastane. Kolm aastat tagasi lükkas Spiegel tagasi Facebooki asutaja Mark Zuckerbergi pakkumise, kes soovis kogu ettevõtte kolme miljardi dollariga ära osta.