Venemaa võib osaliselt kaotada Balti sprottide impordikeelu

Läti sprotikonservid. (Foto: TASS/Scanpix)

Tema sõnul ootab amet Balti kolleegidelt ettepanekuid. "Ootame neilt kinnitusi - nimekiri ettevõtetest, garantiid, et probleemid on lahendatud," ütles Aleksejenko.

Novembris teatas Läti veterinaar- ja toiduamet, et Rossalhoznadzor ütles neile telefoni teel, et kaalub Läti kalatoodete impordikeelu ümbervaatamist. Samuti novembrikuus ütles Rossalhoznadzori juht Sergei Dankvert portaalile Rambler, et teatud mahus Eesti ja Läti ettevõtetelt võidakse lubada sprottide eksport Venemaale taastada, täies mahus aga mitte.

Venemaa fütosanitaaramet Rosselhoznadzor käis Eesti kalakombinaate kontrollimas viimati juunikuus, samal ajal toimusid kontrollkäigud ka Lätis. Amet peatas Läti ja Eesti kalatoodete impordi 2015. aasta 4. juunil, tuues põhjenduseks veterinaar- ja sanitaarnõuete rikkumise.