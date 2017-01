Metsä Woodi vineeritehas tuleb Pärnusse, ehitusluba on olemas

Soome kontsern Metsä Wood teeb 55 miljoni eurose investeeringu vineeritehase ehitamiseks Pärnusse, kus saaks tööd umbes kakssada inimest.

Kuna tegu on börsiettevõttega, ei kinnita firma veel, et tehas tingimata Pärnusse rajatakse, kuigi eellepingud kinnistute ostuks on sõlmitud, detailplaneering olemas ja ehituslubagi käes. Lõplikust otsusest kuni tehase töölehakkamiseni võib kuluda 14 kuud, aga firma loodab, et läheb kiiremini.

"Me püüame kiiremini käivitada kui aastaga. Nagu öeldud, kui teeme otsuse ära, siis sealt alates kahe kuuga läheb ehitus käima ja siis läheb veel 12 kuud selleni, et tehas tööle hakkab," ütles Metsä Woodi tegevdirektor Esa Kaikkonen.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius kinnitas, et kõik detailplaneeringud on Pärnu linna poolt tehtud ning on väljastatud vajalik ehitusluba. "Need protsessid algasid eelmise aasta sügisel. Nelja kuuga me jõudsime detailplaneeringu alustamisest ehitusloani."