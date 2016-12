Tallinn kinnitas 2017. aasta eelarve mahuga 655,3 miljonit eurot

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eelarve vastuvõtmise poolt hääletas 44 linnavolikogu liiget, selle vastu hääletas 19 linnavolinikku.

"Tallinna linna 2017. aasta eelarve on kahtlemata investeeringute eelarve, milles on esikohale seatud hariduse edendamine ning ühistranspordi ja teedevõrgu arendamine ning korrastamine. Hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud 29,7 miljonit eurot, ühistranspordile üle 25 miljoni euro ning teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks 51,7 miljonit eurot. Kokku on investeerimistegevuseks eelarves ette nähtud 166,4 miljonit eurot," ütles linnapea kohuseid täitev Taavi Aas pressiteates.

2017. aastal on kavas investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid summas kuni 50 miljonit eurot. "Seoses asjaoluga, et Euroopa Liidu uue eelarveperioodi välisprojektide elluviimise kõrgpunkt langeb 2017. aastale, linna netovõlakoormus seoses välisrahastusega investeerimisprojektide omafinantseeringu tagamisega küll kasvab, ent jääb 2017. aasta lõpuks siiski kindlalt seadusega lubatud 60 protsendi piiresse," ütles Aas varasemalt.

Hariduse valdkonna investeeringuteks on kavandatud kokku 29,8 miljonit eurot, mis on 80,7 protsenti enam kui 2016. aastal. Välisrahastuse toel on plaanis rekonstrueerida Pihlaka tänava 10 hoone, kus avatakse Lasteaia Kraavikrõll sõimemaja. Samuti rekonstrueeritakse lasteaiaks Koidula tänav 23 asuv hoone.

Kakumäel Veerise tänaval valmib uus lasteaiahoone ning alustatakse Pirita-Kose lasteaia juurdeehitusega. Renoveeritakse Läänemere tee 31 ja Vana-Kalamaja tänav 9 asuvad koolihooned ning teostatakse tervikrenoveerimist Pääsküla Gümnaasiumis, samuti alustatakse Talllinna Prantsuse Lütseumi võimlahoone ehitusega.

Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks on kavandatud 51,8 miljonit eurot, sealhulgas välisrahastusega teede ja tänavate rekonstrueerimiseks 25 miljonit eurot. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile antakse sihtotstarbelist investeerimistoetust kokku summas 25,2 miljonit eurot. Toetuse abil soetatakse 50 uut autobussi, rekonstrueeritakse 10 trammi ja alustatakse retrotrammide rekonstrueerimist, lõpetatakse Kopli depoo rekonstrueerimine ja jätkatakse ühistranspordipeatustesse infotabloode paigaldamist.

Elamumajanduse investeeringuteks kavandatakse 4,6 miljonit eurot, muu hulgas alustatakse Paljassaare tee 37 asuva ühiselamu tüüpi elamu renoveerimist ning koostatakse Sõpruse puiestee 5 hoone renoveerimistööde projekt.

Investeerimistegevuseks on 2017. aasta eelarve eelnõus ette nähtud kokku 166,4 miljonit eurot.

Linnaeelarvest palka saavate haridusasutuste juhtide, õpetajate ja õpetaja abide palgad kasvavad järgmise aasta 1. septembrist kuni 4,3 protsendi võrra. Kõigi linna noorsootöötajate palgavahendeid suurenevad jaanuarist 6 protsendi võrra, alates veebruarist tõstetakse linna lastekaitsetöötajate palkasid kuni 1250 euroni ja alates aprillist ühtlustatakse linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palkasid, tagades palgavahendite 4-protsendilise kasvu.