Naftahinna tõus on andnud Eesti põlevkivitööstusele uue hingamise

Nii Eesti Energia tütarettevõte Enefit Kaevandused kui ka VKG Kaevandused plaanivad sel aastal tootmismahtu tõsta.

Estonia kaevanduses on üle mindud seitsmepäevasele töönädalale, mis tähendab, et kaevandus on käigus ööpäev läbi. Neljapäeval tutvustati ajakirjanikele täiustatud kamberkaevandamise tehnoloogia rakendamist, mis aitab vähendada kaevandamise kulusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Arvestades laiemat fronti, meil on vaja teha vähem läbindust kokkuvõttes, nii et umbes kolmandiku võrra on inimesi siin peal vähem kui tavalise tehnoloogia juures," selgitas Enefit Kaevandused juhatuse esimees Ahti Puur.

Kuna tootmismaht on Enefit Kaevandustes suurenenud, ei tähenda kaevandamise efektiivsuse tõus töökohtade vähenemist.

"Arvame, et jääme täna Enefit Kaevandustes selle töötajaskonna arvu juurde, mis on umbes 2300 töötajat. Kui võrrelda seda perioodi, mis oli kõige raskem ehk 2015. aastal, kus koondasime kaevandustes pea 350 inimest, siis oleme täna veidi vähem kui sada asemele võtnud, kuid oleme saavutanud sama tootmisvõimekuse, mis turu languse eelsel perioodil oli. Täna me töötajaid juurde võtta ei planeeri, kuid ei planeeri ka koondada," rääkis Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola.

Börsiettevõttena avaldab Eesti Energia kaevanduste kaevemahu veebruari lõpus aastaaruandes, kuid Andres Vainola sõnul olid eemisel aastal kaevemahud võrreldes aasta varasemaga ümbes kümme protsenti suuremad. 2015. aastal kaevandas ettevõte 15,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi.

VKG Ojamaa kaevandus on üle minemas kuuepäevasele töönädalale, sest eelmise aasta tootmismahult, mis oli 2,3 miljonit tonni kaubapõlevkivi, tahetakse sel aastal jõuda 3,9 miljoni tonnini.

Praegu töötab VKG Ojamaa kaevanduses 500 inimest, tootmismahu tõus annab võimaluse veebruaris juurde võtta 35 inimest. Kokku soovitakse sel aastal luua kaevanduses 65 uut töökohta.

"Meil ei ole kaevanduses kunagi nii palju inimesi tööl olnud ja me tõesti oma mahte suurendame. Kui me Kiviteri taasavasime, siis valdavalt tulid tööle ikkagi need, keda olime sunnitud koondama. Aga ka uus inimesi on juures ja noori tuleb ka sektorisse juurde," rääkis VKG juhatuse esimees Ahti Asmann.