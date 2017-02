Uuendatud Uberi eelnõu ei jõua riigikogu ette enne märtsi

(Foto: Postimees/Scanpix)

Ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu ehk nn Uberi eelnõu on saanud üle 40 parandusettepaneku, mida töörühmad järjest läbi arutavad, riigikokku viimiseni jõuavad need aga usutavasti märtsikuu jooksul, ütles riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL).

Kokk rääkis ERRile, et eelnõuga on ees veel palju tööd.

"Töörühmad käivad koos, aga kui ma praegust situatsiooni vaatan, usun, et märtsikuu jooksul on see nii kaugel, et saab saali minna," nentis ta.

Aega kulub nii palju seetõttu, et eelnõu on saanud üle 40 parandusettepaneku ja idee, mida nüüd järjest läbi arutatakse, kuid sellega ollakse alles esimese poole sees. Töörühm on Koka sõnul koos käinud igal nädalal.

"Oleme iga nädal koos istunud ja küllaltki hea kompromissini on jõutud," kinnitas ta.

See, kas juba niigi palju parandatud eelnõule lisatakse veel uusi muudatusi või alustatakse eelnõuga hoopis puhtalt lehelt, selgub majanduskomisjoni esimehe sõnul samuti märtsis. Kokk rõhutas, et eelnõu välja töötamisel tuleb arvestada kogu Euroopa Liidu infovälja ja selles valdkonnas tulnud kohtulahendeid.

Eelnõu, millelt taksofirmad ootavad ebavõrdse konkurentsiolukorra lahendamist ning sõidujagamisettevõtted võimalikult väheste piirangute seadmist, algatati mullu veebruaris ning läbis esimese lugemise riigikogus eelmisel kevadel. Novembriks tehti selles mitmeid muudatusi, kuid jätkuvalt kõlasid süüdistused, et eelnõu kaitseb liialt jagamisfirmade huve ja selle vastuvõtmiseni ei jõutud. Nüüdseks on lisandunud veelgi ohtralt parandusettepanekuid.