Tallink: Megastari valmimine on graafikus

Megastar Turus varustamiskai ääres. (Foto: Tallink)

Tallink kiinnitab, et nende uue shuttle-tüüpi kiirlaeva Megastar valmimine Turu laevatehases on graafikus ning 29. jaanuarile plaanitud esimene reis toimub plaanikohaselt.

Tallinki uus shuttle-tüüpi kiirlaev Megastar saab Turu laevatehases veel viimast lihvi ja valmistub 29. jaanuarist liinile minema. Läänemere suurima kiirlaeva esimene liinireis toimub Tallinnast Helsingisse.

Ühe esimese maagaasil sõitva kiirlaeva sõiduaeg kahe pealinna vahel on sama, mis senistel kiirlaevadel - kaks tundi. Laeva sõidukiirus on 27 sõlme.

212-meetrine 2850 reisijat ja 800 sõiduautot mahutav laev on peale- ja mahalaadimise kiiruse huvides ehitatud kahetasandiliseks - sõiduautod saavad peale ülemiselt, suured sõidukid alumiselt rambilt. Päevas teeb Megastar kuus reisi ning töö intensiivsuse tõttu võetakse kasutusele kolm vahetust. Kõik kaptenid on Eesti päritolu, pika Tallinkis töötamise kogemusega mehed: Vahur Sõstra, Ain Aksalu ja Raul Metshein, neist esimene juhib ka Megastari esimest sõitu.

Spetsiaalselt uue laeva äraproovimise pärast omale reisi broneeritud pole, kui päris esimene reis välja arvata, tõdes Tallinki kommunikatsioonijuht Luulea Lääne. "Inimesed on väga praktilised ja olulisim, mida jälgitakse, on nädalapäev ja kellaaeg, et sõit sobiks," kirjeldas Lääne ERR.ee-le.

Laeva esimesele väljumisele, mis toimub Tallinna sadamast keset päeva, kell 13.30, on aga 60 protsenti piletitest juba broneeritud. Lääne peab seda ebatüüpiliseks, sest inimesed eelistavad pigem hommikusi ja õhtusi väljumisi ning jätavad broneeringu tegemise üsna viimasele hetkele. "Tõepoolest, huvi laeva ajaloolise esimese reisi vastu on," tõdes Lääne seda numbrit kommenteerides.

Megastar peaks olema üsna ilmastikukindel laev, st iga tormiga kai äärde ei jää, kuid lõpliku otsuse võtab ilmaolude pealt vastu ikkagi kapten, kinnitas Lääne.

Enne liinileminekut katsetatakse veel Helsingis automaatset haalamissüsteemi, millega laev automaatselt kai külge kinnitub, ning LNG-punkerdamist ehk tankimist.

230 miljonit eurot maksma mineva laeva ristiema on Soome endine president Tarja Halonen, kes võttis pakkumise vastu laeva väikese ökoloogilise jalajälje pärast - keskkonnasõbralikul veeldatud maagaasil töötavale laevale on esimesena koostatud "roheline pass", kus on kõik laevas kasutatud materjalid ära kaardistatud, et need laeva elutsükli lõpul lammutusse minnes õigesti taaskasutusse sorteerida.