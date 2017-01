Cherry Media tegevusest kahju kannatanud esitavad kohtusse ühise hagi

Cherry vautšeriportaal. (Foto: Postimees/Scanpix)

Vandeadvokaat Maria Mägi sõnul on nii paljusid inimesi korraga esindada Eesti õigusruumis üsna erakordne, kirjutab Õhtuleht.

"Tegemist on massnõudega, mis kannab avalikku huvi. Need inimesed vajavad abi, nendes on sügav pettumus," märkis Mägi.

Tema büroo on Cherry tegevuse kohta leidnud hulga küsimusi ja viiteid, et tegevuse lõpetamist plaaniti juba ajal, kui endiselt korraldati müügikampaaniaid.

Mägi sõnul on õhus ka küsimus, miks võõrandati Cherry kaubamärk osaühingule Red Media, mis kuulub Cherry ühe omaniku ja juhi Andres Susi tädipojale Margus Tammele.

Tähelepanuväärseks teeb asja see, et Red Media asutati mullu 1. aprillil ilma sissemakset tegemata ehk rahatult, aga juba samal kuul müüdi talle turul sisse töötatud kaubamärk ning müüdi ka domeen, mille kaudu tegutseti.

Mullu aprillis võõrandas Cherry Media juhatuse liige Susi ka talle kuuluvad Tallinna kesklinnakorterid tema enda äsjaasutatud osaühingule Rubidium.

Samuti analüüsib Maria Mägi tarbijakaitse tegevust tarbijate huvide kaitsel, kas on tegemist möödalaskmistega või on tarbijad kaitseta seaduse puudulikkuse tõttu.

"Advokaadina ma ei saa kliendi ja menetluse huvides avaldada kõiki üksikasju ja kahtlusi. Üht ma saan siiski öelda, et ettevõtte juhid ja omanikud olid teadlikud ettevõtte maksejõuetusest ja kasutasid klientide ning kaupmeeste raha kuritahtlikult. Cherry juhid teadsid, et ettevõte oli juba aprillis sisuliselt pankrotis, kuid sellegipoolest jätkasid veel mais suure müügikampaania korraldamist, võtsid inimestelt raha, teades, et nad ei saa selles eest midagi," märkis Mägi.

Mullu oktoobris lõpetas Harju maakohus Cherry Media OÜ pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu.

Cherry Media OÜ esitas mullu 20. juulil pankrotiavalduse ning märkis võlgniku varaks andmebaasi, e-poe müügiplatvormi ning nõuded kolmandate isikute vastu kokku 416 436 eurot.

Maksejõuetuse põhjuseks on tegevuse laiendamisest tingitud kulude suurenemine ja täiendavate investeeringute puudumine.

Ajutise halduri aruande kohaselt on võlgnikul vara umbes 1000 euro väärtuses ning kohustusi on 1,1 miljoni euro ulatuses. Võlgnik on ajutise halduri arvamusel püsivalt maksejõuetu.