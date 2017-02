Aktsiisitõusudest tingitud piirikaubanduse mõju: Coop võib otsustada kuni kuue kaupluse sulgemise Lõuna-Eestis

Piirikaubandus õgib Coopi käivet Lõuna-Eesti kauplustes. (Foto: Coop)

Märtsi keskpaigas on aset leidmas koosolek, kus muuhulgas arutatakse kuue Lõuna-Eesti kaupluse saatust. Täpsemalt püütakse leida viise, kuidas hoida kauplusi jätkuvalt käigus olukorras, kus piirikaubandus õgib kaupluste käivet.

"Välistada ei saa, et võib tulla sulgemisotsus," möönab Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido, jättes ütlemata, milliste kaupluste kohal võimalik kirves ripub. "Tegemist on Lõuna-Eesti piirkonnaga ja see on seotud otseselt piirikaubandusega."

Miido selgitab, et põhjus pole üksnes alkoholi ostmises, vaid alkohol on ajendiks Läti kaubandusvõrgu külastamiseks, ning kui kord juba tee ette võetakse, ostetakse kaasa ka muud, mida soodsamalt saab.

"Kui minnakse kodukohast kaugemale poodi, tuuakse sealt ka toidud, kütus ja muu, mida saadakse odavamalt. See teebki väikekaupluste elu raskemaks," tõdeb ta viitega Läti piiriäärsetele kauplustele.

Läti piirikaubandus lõi õitsele olukorras, kus valitsus tõstis Eestis järsult ja korduvalt nii alkoholi- kui kütuseaktsiisi ning lõunaeestlased avastasid enda jaoks Läti soodsama kaubandusvõrgu.