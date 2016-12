Trump nimetas kaubandusnõunikuks tuntud Hiina-kriitiku

Donald Trumpi foto Hiina ajalehe esikaanel. (Foto: AFP/Scanpix)

Teravalt Hiinat sarjanud Peter Navarrost peaks saama Valge Maja riikliku kaubandusnõukogu esimees. Tegemist on uue ametikohaga kaubandus- ja tööstuspoliitika juhtimiseks ning see näitab Trumpi tahet Ühendriikide majanduspoliitika ümber korraldada.

Agressiivse investorina tuntud 80-aastane Icahn ei astu valitsuse teenistusse ega hakka palka saama. Sestap ei ole ta ka seotud eetikareeglitega, mis võiksid põhjustada huvide konflikti.

Icahn ütleb, et president Barack Obama koormas USA firmaomanikke üle triljoni dollari maksma läinud uute regulatsioonide ja rohkem kui 750 miljardi tunni paberimäärmimisega.

"On aeg murda end vabaks ülemäärastest regulatsioonidest ja lasta meie ettevõtjatel teha, mida nad kõige paremini oskavad: luua töökohti ja toetada kogukondi," ütles ta.

Juba varem on kuulda, et Icahn on aidanud Trumpil valitsust kokku panna ja tema mahitusel on keskkonnakaitseagentuuri juhiks valitud kliimamuutuse eitaja.

"Carl on minuga algusest peale ja kuna ta on üks maailma suuremaid ärimehi, on see asi, mida ma tõsiselt hindan," ütles Trump.

"Ta ei ole üksnes hiilgav läbirääkija, vaid ka inimene, kel on kaasasündinud oskus tulevikku ennustada, eriti kui asi puudutab rahandust ja majandust," lisas kinnisvaramiljardärist president. "Tema abi kägistavate resolutsioonide asjus on hindamatu."

Navarro ametisse valimine osutab Trumpi tõsisele kavatsusele kujundada ümber suhted Hiinaga. California ülikooli professor Navarro on muu hulgas kirjutanud raamatu "Death by China" ("Surm Hiina läbi"), milles ta süüdistab Pekingit kaubandussõjas USA vastu.