Finantsinspektsioon saab enim kaebusi panga- ja kindlustusteenustele

(Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Kaebuste osakaal on suurenenud kõikide finantsteenuste puhul, kuid enamik oli esitatud panga- ja kindlustusteenuste vallas.

Esimest korda on hõlmatud ka kaebused krediidiandjate ja -vahendajate tegevuse kohta, mida kogunes aasta jooksul 19.

Pangateenuste puhul on tekkinud kõige enam erimeelsusi siis, kui on muudetud teenuse tingimusi, näiteks hinnakirja, intressimarginaali, tagatise nõudeid.

Lisaks on esitatud mitmeid kaebusi arvelduste ja sularahaautomaatide kohta. Sularahaautomaatide puhul on antud teada, et automaat on mõnikord lugenud rahatähti valesti.

Kokkuvõttes laekus eelmisel aastal finantsinspektsioonile pangateenuste vallas kõige rohkem kaebusi SEB Panga, Nordea Eesti filiaali ja Swedbanki tegevuse kohta.

Kindlustuses vaieldakse enim kahjude hüvitamisest keeldumise üle, kuid oli ka kaebusi teenuse tingimuste muutmise kohta.

Kindlustusseltsidest esitati enim kaebusi If P&C Insurance’i ja ’Lietuvos draudimas’ Eesti filiaali tegevuse kohta.

Krediidiandjate ja -vahendajate puhul on tekkinud kõige enam erimeelsusi maksevõimelisuse hindamisega. Enamik neist vaidlustest on seotud lepingutega, mis olid sõlmitud enne krediidiandjate ja -vahendajate seaduse rakendamist mullu 21. märtsil.

Lisaks on antud teada kahtlustest, et tarbijakrediidi reklaam ei vasta nõuetele. Krediidiandjatest esitati möödunud aastal enim kaebusi Bondora ja IPF Digital Estonia tegevuse kohta.

Finantsinspektsioonile esitatud kaebustes oli jäetud teenusepakkuja nimetamata kümnel korral.