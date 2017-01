Bensiin on sama kallis kui 2015. aastal ja hind tõuseb veel

Naftahinnad on aastaga tõusnud ja see annab tunda ka ekspordistatistikas. (Foto: Postimees/Scanpix)

Bensiini ja diislikütuse hind Eestis on võrreldes detsembriga tõusnud ligi seitse protsenti ja eesoleva aktsiisitõus kasvatab hinda veelgi. Kütusemüüjate hinnagul meelitab see praegusest veelgi enam paljud autoomanikud Lätti tankima.

Eesti õliühingu esimees Toomas Saks ütles kolmapäeval ERR-ile, et praegusel hinnatõusul on mitmeid põhjuseid. "Esiteks on nafta tootjat suutnud üle pika aja saavutada kokkuleppe tootmismahtude kontrolliks. Oma osa on ka momendil kõrgel USA dollari ja euro vahelisel kursil, sest reeglina käib rahvusvaheline kütusekaubandus USD es. Ei saa ka unustada eelmise aasta aktsiiside tõusu mis tõstis kütse iitrihinda viis-kuus eurosenti liitri kohta," rääkis Saks.

Tallinna tanklates maksis bensiini 95 ja diislikütuse liiter kolmapäeval enamasti 1,14 eurot.

Kütusehinna rahvusvahelist hinnataset on Saksa sõnul raske prognoosida, kuid analüütikud on arvamusel, et käesoleval aastal on oodata kütuste mõõdukat hinnatõusu. Ta lisas, et kindel on aga 10-protsendine aktsiisitõus Eestis veebruari alguses, mis tõstab kütuseliitri hinda umbes viis senti liiteri kohta.

"Kindlasti ei saa unustada ka seda, et käesoleval aastal meie naabrid kütuse aktsiise ei tõsta ning peale meie aktsiisitõusu kujuneb hinnavahe näiteks Lätiga umbes 15 senti liitri kohta, mis kindlasti viib tuntava osa tarbijaid tankima Lätti ja paneb seoses käibe langusega siinsetele kütuseettevõtetele surve tõsta hinda. Samas tarbija poolt vaadates on hea et momendil on vedelkütuste turul väga tugev konkurents mis ei lase kergelt hindu tõsta," rääkis Saks.

Statoili kaubamärgi all kütusetanklaid opereeriv Circle K Eesti AS-i peadirektor Kai Realo ütles ERR-ile, et kütusehinnad maailmaturul on võrreldes detsembri algusega kasvanud umbes seitse protsenti ning peamiseks põhjuseks on OPEC-is saavutatud kokkulepe tootmismahtude piiramise kohta, mis on viinud toornafta hinna viimase pooleteise aasta kõrgeimale tasemele. See om tema sõnul mõjutanud ka valmistoodete ehk mootorikütuste sisseostuhindu.

Ka Realo nentis, et mootorikütuste hindu mõjutavad nii mitmed muutujad ning prognoose on pea võimatu anda. "Toote hind maailmaturul sõltub ennekõike nafta hinnast, sisseostuhinnad Eestis omakorda USA dollari ja euro vahelisest kursist. Mootorikütuste jaemüügihindu mõjutavad lisaks oluliselt maksud, mis Eestis veebruarist taas tõusevad. Kliendi kasuks toimib aga ülitugev konkurents mootorikütuste jaemüügiturul, mis surub hindu alla just kütusemüüjate marginali arvelt," selgitas Realo.

Viimati ületas mootoribensiini liitrihind 1,2 euro taset 2015. aasta juulis ning diislikütuse hind 2014. aasta novembris. Realo sõnul tuleb aga meeles pidada, et vahepeal on hindadele lisa tulnud ka aktsiisimaksude tõusu näol ehk kindlasti tuleb igasuguste võrdluste puhul arvesse võtta ka erinevaid maskumäärasid võrreldavatel perioodidel.

Aktsiisimaksude tõus kergitab Realo hinnangul nii bensiini kui diislikütuse hindu umbes 5,5 senti liitri kohta ning selle tulemusel saab näiteks diislikütuse puhul olema hinnavahe Läti ja Leeduga juba 15 senti liitrist. "Lisaks tõstab mootorikütuste hindu ka maikuus toimuv kohustuslik üleminek biolisandiga kütuste müügile, kus mootoribensiinis 95 saab etanooli osa olema umbes 5 protsenti ning diislikütuses biokomponendi osa umbes seitse protsenti," ütles Realo.