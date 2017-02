EAS-i uus juht võib selguda järgmisel nädalal

EAS-i kontor. (Foto: PM/Scanpix Baltics)

"Meil on kolmapäeval esimene vestlusvoor kandidaatidega ja järgmisel kolmapäeval vajadusel teine," ütles EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder BNS-ile. Ta lisas, et kolmapäevasesse vooru jõudnud inimeste arvu ei soovi nõukogu avalikustada, kuna seda pole öeldud ka kandidaatidele.

"Järgmisel kolmapäeval, 22. veebruaril, kui läheb hästi, siis me saame selle otsuse ära teha," märkis Mölder, lisades, et tulemus sõltub nüüd läbiviidavatest voorudest.

Mölderi sõnul ütleks ta kandidaatide CV-de põhjal, et tegemist on tugevate tegijatega. "Väga palju sõltub sellest, kuidas isikud suudavad sellises pingelises olukorras oma programmi või tegevuskava või ideid presenteerida. Sama moodi sõltub väga palju sellest, et kui motiveeritud nad on," ütles ta. "Viimase vooru eesmärk ongi saada aimu inimese motivatsioonist ja mis on tema suund, mida ta nagu sooviks ellu viia. Enne seda keeruline midagi lõplikku öelda."

EAS-i eelmise juhatuse esimehe Hanno Tombergi kutsus nõukogu kohalt tagasi pärast OÜ Ermamaa rahatagastuse skandaali.