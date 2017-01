Valga linnavalitsus meelitab puidurafineerimistehast Valga piirkonda

Valga raekoda (Foto: ERR)

"Saatsin kirja Margus Kohavale ja Aado Pollile, kus kutsun neid Valgasse tutvuma kohapeal võimaluste ja oludega ning kaaluma just Valgat tehase asukohana," ütles linnapea Kalev Härk.

"Kirjas tõin neile välja Valga mitmed eelised võrreldes mõne teise Eesti piirkonnaga. Valgal on suurepärane asukoht nii transpordi kui ka tööjõu mõttes, sest Valgal on raudteeühendus nii Läti kui ka Venemaaga ning samuti on tehasel võimalik leida vajadusel tööjõudu Põhja-Lätist," argumenteeris Härk.

"Loodan, et ettevõtjad näevad Valga piirkonnas potentsiaali. Oleme valmis igakülgselt toetama tehase rajamist Valga piirkonda," sõnas Härk. Linnapea saatis kirja ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palole selleks, et ministeerium toetaks ettevõtet just Valga piirkonda tehase rajamisel.

Eesti päritolu investorite gruppi esindav OÜ Est-For Invest tutvustas sel nädalal plaani investeerida miljard eurot puidurafineerimistehase rajamiseks. Esimesed aastad kuluvad ettevalmistusele, mille jooksul loodetakse leida tehasele sobiv asukoht, valida välja kasutatav tehnoloogia ning leida vajalikud investorid.

Tehas võiks alustada tööd kõige varem 2022. aastal.