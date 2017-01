Kingitus kaupmeestele: inimesed unustavad kliendikaartidele kogutud boonusraha kasutada

Kliendikaart ei anna sageli mitte kohest allahindlust, vaid annab boonusraha tulevastelt ostudelt allahindluse saamiseks. (Foto: Postimees/Scanpix)

Pea iga kaupmees on sisse seadnud oma boonuskaardi, et kliente just endaga siduda. Kuigi toimemehhanismid varieeruvad, on üldine põhimõte üks: ostudelt koguneb kaardile nn boonusraha, mis tuleb teatud aja jooksul uusi oste tehes ära kasutada. Vahel aga inimesed unustavad seda teha ning väljateenitud raha jääb ikka kaupmehele.

Kliendikaardid vormistatakse enamasti seetõttu, et psühholoogiliselt kõlab lubadus iga ostu pealt mõni protsent boonusraha teenida ja hiljem selle arvelt allahindlust saada hästi. Paraku unustavad kliendid vahel ära, et nende kaardile on kogunenud raha, mis teatud aja möödudes aegub. Kuna kogutud summat sularahas välja võtta ei saa ning enamasti ei anna need ka kohest allahindlust, eeldab selle kasutamine sama kaupluse külastamist ja uue ostu sooritamist, et boonusraha ära kasutada.

Partnerkaartidel ootab 500 000 eurot kulutamist

Tallinna Kaubamaja ja Selverid, mis kuuluvad ühte ketti ja kasutavad ühist Partnerkaarti, võimaldavad boonusraha kasutada küll jooksvalt tehtavatele ostudele, ent boonused ei aegu mitte aasta pärast nende kogumist, vaid järgmise kalendriaasta 31. jaanuariks. Nõnda on Partnerkaardi omanikel tänavu võimalik oma möödunud aasta boonusraha ära kasutada veel nädal aega.

Partnerkaarti kasutab üle 600 000 kliendi, suurema osa käibest annavad kliendikaardi omanikud.

"Hetkel on Partnerkaartidel aegumas ca 500 000 euro vääringus boonuspunkte, aga aega kulutamiseks on veel piisavalt. Eelmisel aastal oli kasutamata boonuspunkte samal ajal pisut rohkem. Üldiselt realiseeritakse suur osa punktidest siiski õigeaegselt, kuigi tihti viimasel minutil," ütleb Kaubamaja kommunikatsioonispetsialist Anna Ansmitt ERR.ee-le. "Boonuspunktide kasutamine aktiveerus juba detsembris ja sama tempo on jätkunud ka jaanuaris. Nendel kuudel tõuseb boonuspunktide kasutamine võrreldes teiste kuudega kolmekordselt."

Et boonusraha ikka maksimaalselt ära kasutataks, tuletavad klienditeenindajad selle aegumist aktiivselt ka meelde, lisaks saavad kliendid meeldetuletusi uudiskirjaga ja kaupluste müügisaalides on üleval plakatid, mis seda meelde tuletavad.

Kui palju sellest kõigest hoolimata möödunud aastal või varem Kaubamaja ja Selveri klientidel boonusraha ikkagi kasutamata jäi, Ansmitt öelda ei saa, viidates, et tegemist on börsiettevõttega.

"Inimeste teadlikkus boonusprogrammist ja meie poolt antud soodustusest kasvab iga aastaga. Nii suureneb pidevalt kastutatud punktide maht ja aina vähem jääb kasutamata. Nii prognoosime ka sel aastal," ütleb Ansmitt.

Kasutamata jäänud raha investeeritakse tema sõnul Partnerkaardi mugavusteenuste arendamiseks.

Prismas aegub aastaga 240 000 eurot

Prisma boonusraha süsteem seati sisse neli aastat tagasi, 2012. aasta detsembris. Prisma kontol ei aegu kõik boonuspunktid korraga, vaid neid saab klient kasutada jooksvalt. Siiski tuleb boonuspunktid ära kasutada 12 kuu jooksul, sest seejärel need aeguvad.

"Iga kuu aegub umbes 20 000 euro väärtuses boonuseid. Palume Prisma klientidel oma boonuseid kindlasti ära kasutada ja mitte kinkida seda raha Prismale," kutsub üles Prisma Peremarketi turundusjuht Reigo Rahumäe.

Lihtne arvutus näitab, et kokku jätavad Prisma kliendid kaupmehele umbes 240 000 euro jagu boonusraha aastas.

Kui suur on olnud kõige suurem kasutamata jäetud boonusraha kogus, seda kauplus ei seira.

Coopi klientidel jääb kasutama 160 000 eurot aastas

Ka Coopi Säästukaardile kogutud boonusraha aegub jooksvalt aasta möödudes. Kogu raha ära ei kasutata.

"Coopi kliendid teenivad ühes aastas ligi viis miljonit eurot boonusraha. Samas on Coopi kliendid ka väga aktiivsed boonusraha kasutajad ning viiest miljonist eurost jääb kasutamata vaid umbes 160 000 eurot aastas, mis teeb keskmiselt paar senti ühe kliendi kohta kuus," räägib Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Seega jätavad Coopi püsikliendid kasutamata umbes 3,2 protsenti kõigist kogutud boonustest.

Kasutamata jäänud boonusraha on Coopi ühistud kasutanud näiteks heategevuslike projektide toetamiseks. "See osa, mis jääb kasutamata, kantakse eelarvesse tagasi ning läheb muul moel kas poodide arendamisse või kohaliku elu toetamisse," selgitab Miido.

Rimi kliendid jätavad kasutamata neli protsenti boonusrahast

Rimi kliendid saavad oma kaardile koguda boonusraha, mille eest antakse vastu kleebiseid. Kleebised saab vahetada soodushinnaga kampaaniatoodete vastu, mida kauplus mitme kuu vältel pakub. Kleebised annavad võimaluse soovitud kampaaniatoodet soodsamalt osta.

Kleebisekampaania tooted vahelduvad, nende populaarsus on olnud erinev.

"Väga populaarsed on olnud kohvrite, matkatarvete kampaaniad ning ka viimased potid-pannid olid klientide hulgas väga minev kaup," loetleb Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Ta siiski ei ütle, kui palju boonusraha summaarselt kasutamata jääb, kuid kinnitab, et 96 protsenti summast kasutatakse ära. Seega jääb kasutamata neli protsenti boonusraha. Kas see on võrreldav teiste kauplustega, ei saa arvandmeid teadmata öelda.

Maxima boonusraha saab kasutada märtsi lõpuni

Ka Maximas aegub boonusraha järgmisel aastal kindlaks kuupäevaks, nagu Kaubamajalgi, ehkki boonusraha saab kasutada ka jooksvalt. Maxima klientidel on möödunud aasta boonuste kasutamiseks aega 31. märtsini. Kasutamata jäänud boonusraha läheb kliendi jaoks kaotsi.

Maxima boonusraha ei saa siiski ostu eest täielikult tasumiseks kasutada - tasaarveldada saab kuni 99 protsenti ostusummast.

Ka Maxima boonusraha kasutatakse jooksvalt ning üldjuhul selle kasutamist viimasele hetkele ei jäeta, kinnitas kaupluseketi kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets. Kui palju Maxima klientidel boonusraha kasutamata jääb, on täpsustamisel.

Ehkki protsentuaalselt ei jää boonusrahast kasutamata suur hulk, on see kokku siiski paras summa raha, mille jaekettide kliendid igal aastal kaupmeestele kokku kingivad.