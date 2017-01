Hiina president: globaliseerumine on tulnud, et jääda

Hiina president Xi Jinping Davosis maailma majandusfoorumil. (Foto: Ruben Sprich/Reuters/Scanpix)

Hiina president Xi Jinping hoiatas Davosis maailma majandusfoorumil (WEF) kõneldes, et globaliseerumist ei tohiks maailma probleemide eest patuoinaks pidada ning seetõttu protektsionistlike seinte taha taganema.

Xi on esimene Hiina president, kes Davosi foorumil on osalenud, vahendasid BBC, AFP jt.

Xi rõhutas kõnes, et globaliseerumist ei saa tagasi pöörata, vaatamata sellele, et Läänes on selle vastu tekkinud populistlikud reaktsioonid.

"Ei ole mingit mõtet süüdistada maailma probleemides majanduslikku globaliseerumist," rääkis Xi, öeldes, et see ei ole olnud Süüria põgenikekriisi või 2008. aasta finantskriisi põhjus.

"Globaliseerumine peaks olema palju kaasavam, jätkusuutlikum," lisas ta. Tema sõnul on praegused globaalsed institutsioonid "ebaadekvaatsed" ja peaksid olema "esinduslikumad".

Reedel astub ametisse USA uus president Donald Trump, kes oma kampaania ajal süüdistas Hiinad ja globaliseerumist selles, et miljonid inimesed on kaotanud USA tehastes töö.

Trump lubas kampaania ajal, et teeb Ameerika uuesti suureks. Xi aga hoiatas, et kaubandussõjast ei välju keegi võitjana.

Trump on korduvalt süüdistanud Hiinat kaubanduspoliitikas, mis on viinud USA-s suure hulga töökohtade kaotuseni. Ta on ähvardanud kehtestada kuni 45-protsendilise tollimaksu Hiina kaupadele.

Xi kritiseeris sellist mõtteviisi. "Protektsionism tähendab vaid iseenda lukustamist pimedasse ruumi. Kuigi tuul ja vihm püsivad väljas, on seda ka valgus ja õhk," ütles ta.

Tema sõnul ei ole lihtsalt võimalik globaalset kapitali, tehnoloogia, kaupade ja inimeste liikumist tagasi pöörata. Ta rõhutas, et Hiina jätkab "avanemist" ning kaitseb globaliseerimise kasu arenevatele majandustele.