Töörühm jõudis Uberi eelnõus kõigile osapooltele sobivate ettepanekuteni

(Foto: Postimees/Scanpix)

Kokk rääkis ERRile, et veel paari nädala eest ei olnud ta nii optimistlik, kuid töörühma viimane arutelu oli väga positiivne ning kõik osapooled said ühtmoodi aru, et eelnõuga edasi minekuks tuleb kompromiss saavutada.

Sõelale jäänud ettepanekutest tõi ta kõigepealt välja selle, et taksoteenusele ja kokkuleppeteenusele ette nähtud miinimumtingimused tahetakse võrdsustada - kõigil peab olema tegevusluba, sõidukikaart ja teenindajakaart. Kokkuleppeteenuse puhul ei pea need olema paberkujul, vaid võivad olla ka digitaalsed.

Teiseks ei piirata taksonduse tegevust enam omavalitsuse piiridega, vaid seda võib pakkuda üle riigi - luba võib küsida erinevatest omavalitsustest, aga kui teenust pakutakse teises omavalitsuses, jääb omavalitsusele õigus seda kontrolli teenuse üle teha.

Lisaks antakse taksojuhtide koolitusõigus taksoettevõtjatele ning taksod võivad kasutada platvormiteenuseid ja sel ajal ei pea platvorm töötama. Kokkuleppeteenuse puhul saab teenust pakkuda kas isikliku autoga või vastutava kasutajana, kes on autopassi kirjutatud.

"Need on praegusel hetkel kõikide osapooltega läbi räägitud ja enam-vähem kokku lepitud. Sellised ettepanekud lähevad majanduskomisjoni ja siis suurde saali, kus kindlasti teine lugemine katkestatakse ja kui kellelgi on veel parandusettepanekuid, on seda võimalik teha," selgitas Kokk.

Ta märkis, et on kõikide ettevõtetega suhelnud ning ehkki igaühel on oma mõtteid, on see suures plaanis kompromiss, mis tundub kõikidele osapooltele sobivat.

"Kindlasti on asju, mida tahetakse natuke teisiti - Uberi poole pealt ei soovita võib-olla, et peab olema vastutav kasutaja, et saaks ka pereliikmed seal olla - need on läbirääkimiste teemad, aga hetkeseisuga on töörühmas ja komisjoni liikmetega sellistes punktides konsensus leitud," lisas Kokk.

See, kas lihtsam on edasi minna uue eelnõuga või tehakse parandused olemasolevasse eelnõusse, selgub tema sõnul ettepanekute kokku kirjutamisel. Riigikogu ette aga eelnõuga sel kuul veel ei minda.

"Märtsis kindlasti saali ei jõua, see on aprilli teine pool, ma arvan, kui see on saalis. Aga praegu tundub minule isiklikult, et on võimalik see seadus enne jaanipäeva vastu võtta," sõnas Kokk. "Esimest korda tundsin, et ei olnud kaklust kummagi poole pealt. Taksoettevõtjate poolt oli suhteliselt positiivne vastukaja ja ka kokkuleppeteenuse inimestega koos istudes tundus, et see võib olla koht, kus kokkulepe saavutatakse".

Ta lisas, et praegu laual olevad ettepanekud pole lõplikud ja lõpuks teevad otsuse ikkagi 101 riigikogu liiget. Majanduskomisjon teeb otsuse eelnõu riigikogu ette saatmiseks Koka hinnangul lähinädalail.

Eelnõu, millelt taksofirmad ootavad ebavõrdse konkurentsiolukorra lahendamist ning sõidujagamisettevõtted võimalikult väheste piirangute seadmist, algatati mullu veebruaris ning läbis esimese lugemise riigikogus eelmisel kevadel. Novembriks tehti selles mitmeid muudatusi, kuid jätkuvalt kõlasid süüdistused, et eelnõu kaitseb liialt jagamisfirmade huve ja selle vastuvõtmiseni ei jõutud.