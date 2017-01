Volkswageni müük kasvas 2016. aastal heitmeskandaalist hoolimata

Pensionikogujate ühistu Tuleva kritiseeris rahandusministeeriumis välja töötatud kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu, sest see ei kaitse nende hinnangul piisavalt pensionikogujate huve. Rahandusminister Sven Sester ütles vastuseks, et kohustusliku kogumispensioni regulatsioonides on viimastel aastatel mitmeid konkurentsi soodustavaid muudatusi tehtud ja ettepanekud süsteemi edendamiseks on teretulnud ka edaspidi.