Rahulolematus katkenud läbirääkimistega viib Nordea Eesti töötajad Rootsi peakontori ette pikettima

Augustis DNB-ga ühinemisest teatanud Nordea ei ole suutnud töötajatega tulemuslikke läbirääkimisi pidada. (Foto: Postimees/Scanpix)

Nordea panga Eesti filiaali ametiühinguga (AÜ) on kahe aastaga alates selle loomisest liitunud 69 protsenti töötajatest - pretsedenditu arv, arvestades, et muidu ei ole Eesti finantssektoris ametiühinguliikumine kanda kinnitanud.

AÜ-sse koondumise tõi esmalt kumu, et pank on müügis ning lõpuks teade, et see liidetaksegi DNB-ga. Koondamishirmus töötajad tahtsid kollektiivlepinguga paremaid sotsiaalseid garantiisid kui seadus võimaldab ning seniste töötingimuste säilimist pärast liitumist DNB-ga, mistap oli vajalik kollektiivlepingu sõlmimine enne kahe panga ühinemist. Suvest alates venitamistaktikat rakendanud Nordea panga Eesti filiaali juhtkond teatas novembris lõpuks kollektiivlepingu läbirääkimiste katkestamisest - enne pankade ühinemist pole seda loota.

Nõnda tunnevad pangatöötajad end räästa all olevat - kaks panka peaks liidetama teise kvartali lõpuks, seda palgati tegema LHV-st üle võetud Erkki Raasuke, kes ametlikult 2. jaanuarist tööd alustas. AÜ usaldusisikutega ta veel kohtunud ei ole.

Eestis panga juhtkonna tähelepanuta jäänud töötajad otsustasid seepeale Rootsi emapanga tähelepanu endale tõmmata. Esmalt andsid Eesti filiaali usaldusisikud enne jõule, 19. detsembril Stockholmis emapanga juhatusele üle petitsiooni, milles palusid, et pank lõpetaks seaduserikkumise, varjates AÜ eest töötajatesse puutuvat olulist informatsiooni, sekkumise AÜ siseasjadesse ning töötajate AÜ-sse kuulumise piiramise ja arvestaks töötajate huvidega, kaasates neid nende tulevikku puudutavatesse otsustesse. Petitsioonile kirjutas alla 70 protsenti Nordea Eesti filiaali töötajatest.

Ükski Rootsi peakontori juhatuse liige aga AÜ usaldusisikutega kohtumiseks aega ei leidnud, ehkki käik Stockholmi oli pikalt ette teatatatud ja kooskõlastatud.

Riiklikult lepitajalt oodatakse streigiluba

Seetõttu võetakse sel laupäeval ette uus samm: 20 Nordea Eesti töötajat sõidab Stockholmi, et keskpäeval panga peakontori ees plakatitega pikettida.

"Piketiga soovitakse tõmmata Rootsi avalikkuse tähelepanu kauboikapitalismile ning sellele, kui erinevalt kohtleb Rootsi ettevõte oma töötajaid Rootsis ja Eestis," põhjendab Nordea AÜ usaldusisik Tarmo Kase ERR.ee-le.

Tema sõnul väljendub kohtlemise erinevus selles, et Eestis ignoreeritakse 69 protsendi pangatöötajate soovi läbirääkimisteks ja kokkulepeteks, ei kaasata töötajate esindajaid ettevõtte saneerimisse ega liitmisse, rikutakse seadusest tulenevat teavitamiskohustust ning sekkutakse AÜ siseasjadesse ja halvustatakse seda avalikult. See ei ole Eesti töötajate hinnangul kohane Skandinaavia kultuuriruumist pärit pangale.

Panga senist suhtumist AÜ-sse väljendas ka töötüli ja eelmise AÜ usaldusisiku Hannes Veskimäe vallandamine Nordea pangast, kes saavutas töövaidluskomisjonis õiguse. Veskimäe tööleennistamisest keeldunud pank maksis endisele töötajale valuraha, et tüli kaelast ära saada.

"Juhul kui Nordea jätkab senist käitumist, arvestab vaid aktsionäride huve ning eirab töötajaid, kes on selle panga Eestis üles ehitanud, ei jää töötajatel oma suhtumise väljendamiseks üle muid alternatiive kui streik. Inimesed ei ole arvestuslikud ühikud Exceli tabelis," teatab Kase.

Riiklik lepitaja on võtnud töötüli menetlusse ning otsustab, kas kokkulepe on võimalik või väljastatakse Nordea Eesti töötajatele streigiluba - see oleks järgmine samm, kui pikett pangajuhte oma töötajatega läbi rääkima ei pane.