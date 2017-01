Leht: Rosimannus sai varjatud osaluse Arsenali Keskuses

Rain Rosimannus. (Foto: Postimees/Scanpix)

Äripäev kirjutab, et tänaseks on selge, et ajal, mil Reformierakonna hilisem esimees Taavi Rõivas oli Riigi Kinnisvara nõukogu esimees, müüdi kunagise sõjatööstuse Arsenal kinnistud ettevõttele, milles aastaid oli varjatult sees ka Rosimannus.

Lehe andmetel oli poliitiku investeering optsioonina varjatud tema hea tuttava, investeerimispankuri ja kinnisvaraarendaja taustaga Aadu Oja nimele, kes on kaubanduskeskuse omanikfirma Arsenal Center juht ja üks omanikest.

Enne jõule sai aga seni Aadu Ojale kuulunud AO Arenduse osanikuks Singapuri ettevõte Roy & Klas Pte.Ltd, mille taga on Rosimannus, märkis leht.

Rosimannus rääkis lehele, et toona otsustati tehing vormistada optsioonina, kuna kogu arendus pidi toimuma Edgar Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja puudus täielik kindlus, et tema erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu projekti kahjustada.