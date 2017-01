Merko alustab Tallinnas Veerenni kvartalis suure ehitusprojektiga

Tühermaad Veerenni tänavast eraldab plank. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

AS Merko Ehitus alustab sel aastal Tallinnas Veerenni asumis Baltika kvartali juures asuval tühermaal suuremahuliste ehitustöödega.

AS Merko Ehitus Eesti elamuehitusdivisjoni direktor Tiit Kuusik ütles ERR-ile, et Veerenni 36 kinnistule kehtestatud detailplaneering võimaldab ehitada sinna umbes 1600 korterit ja hulgaliselt äripindu ning tegemist on Eesti oludes väga suure ehitusmahuga arendusalaga.

"Merko jaoks on antud projekt osa meie korterite arenduse pikaajalisest strateegiast Eestis, hõlmates arendustegevust 10-15 aastaks. Tänu suurele mahule saame luua juba üpriski välja kujunenud kesklinna alale uue kaasaegse elukeskkonna, mis arvestab igakülgselt tänapäevaste vajadustega," märkis Kuusik.

Ta lisas, et pea kogu parkimine on plaanitud viia maa alla, mis võimaldab majade ümber luua elanikele mõeldud rohelise ala, sisetänavate äärsed külaliste parkimiskohad ääristatakse alleega.

"Sisehoovidesse rajame laste mänguväljakud, puhkenurgad ja vaba aja veetmise kohad. Uute rajatavate kvartalisiseste tänavate äärsete majade esimeste korruste äripinnad on sobilikud kohvikutele ning muudele elanike teenindamiseks vajalikele äridele, alale on kavandatud ka lasteaed. Seega on piirkond sobilik inimestele, kes hindavad elukohana kesklinna, ent selle vaiksemat ja privaatsemat osa," kirjaldas Kuusik plaane.

Ta märkis, et tulenevalt niivõrd suurest mahust toimub arendus ja ehitus etappide kaupa. Esimese etapi, kokku 12 hoonet ja umbes 125 korterit Veerenni tänava ääres, projekteerimistöödega alustab Merko 2017. aasta alguses. Eesmärk on ehitustööde ja müügiga alustada 2017. aasta sügisel.

Selle plaani järgi valmivad esimesed hooned 2018. aasta lõpuks. Tegemist on Kuusiku sõnul 3-6-kordsete kortermajadega, mis sobituvad antud piirkonda ning pakuvad kesklinnas privaatset elukeskkonda. "Tulenevalt kesklinna asukohast vastavad korterite ruutmeetri hinnad kesklinna uute korterite turuhindadele. Projekti lõplikku investeeringut me täna ei kommenteeri, finantseerimisel kasutame nii omavahendeid kui ka pangalaenu," lausus Kuusik.