Uuring: välismaalastest ehitajate osakaal Soome turul on vähenenud

Soome ehitusala ettevõtete katusorganisatsiooni Rakennusteollisuus (RT) küsitluse kohaselt on välismaalastest töötajate osakaal Soome ehitusobjektidel vähenenud. Samas on ehitusbuum kasvatanud viimase kolme aasta jooksul ehitustöödel osalevate inimeste arvu ligi poole võrra.

Uuringu kohaselt on viimase kolme aasta jooksul vähenenud välismaalastest ehitajate osakaal 22 protsendilt 17 protsendini ning möödunud aastal töötas Soomes umbes 8000 välismaalasest ehitajat, vahendas Yle.

Infrastruktuuri objektidel toimuvatel ehitustöödel on välismaalaste osakaal püsinud 10 protsendi juures.

RT tööturujuht Tapio Kari avaldas arvamust, et 2013. aasta maksumuudatused ja 2014. aastal jõustunud teavitamiskohustus on osaliselt vähendanud hooajatöötajate saatmist Soome. Näiteks peavad alltöövõtjad esitama oma töötajate andmeid igal kuul peatöövõtjale ja viimane peab need andmed omakorda edastama maksuametile.

"Samuti on osa välismaalastest ehitajatest jäänud meie maale püsivalt ning saanud Soome kodakondsuse," lisas Kari.

Ehitusbuumist on võitnud peamiselt soomlastest ehitajad

Ehitusbuum on tekitanud turule tuhandeid uusi töökohti, millest suurem osa on läinud soomlastest töötajatele. RT liikmeteks olevate ettevõtete palgal oli eelmisel aastal umbes 46 300 inimest ehk 47 protsenti rohkem kui 2013. aastal.

Suurem osa ehitusbuumist on seotud Uusimaa maakonnaga, kus on käimas mitmeid erakordselt suuri projekte. Suurtest projektidest annab märku ka see, et ehitusprojektide koguarv on samal ajal vähenenud.

Uuringust tuleb välja ka see, et suur nõudlus tööjõu järele on suurendanud alltöövõtjate kasutamist. Alltöövõtjad ning renditööjõud moodustavad praegu 79 protsenti ehitusobjektidel kasutatavast tööjõust, kolm aastat tagasi oli see 68 protsenti.

Tööjõudu puudutavast küsitlusest võttis osa 206 hoonete ehitamisega tegelevat ettevõtet ning 102 infrastruktuuriehituse valdkonnas tegutsevat firmat.