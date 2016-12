Jõulukinke ostetakse üha enam e-kauplustest

Omnivas ületati möödunud aasta detsembri postipakkide maht tänavu juba novembris, sest inimesed ostavad üha enam jõulukinke e-kaubanduse kaudu. Viie aasta pärast on Omniva juhi Aavo Kärmase sõnul e-kaubanduse mahud kolmekordistunud.

Omivas algasid jõulud juba novembri teises pooles, mil tavapäraselt kasvasid nii postkontorite kui ka pakiautomaatide mahud mitmekordseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige kiirem tööaaeg oli sorteerimiskeskuses aga reede öösel, et kõik saadetised saaks enne jõulupühi kätte toimetada.

"Kuna pakiautomaatide kaudu edastatakse hästi palju pakke, siis novembris olid meie mahud üle 30 protsendi suuremad kui eelmise aasta detsembris, mis oli läbi aegade rekordkuu. Kirjade puhul on rekordkuu ikkagi detsember. Kui Eestis markidega kirju saadetakse umbes 2 miljonit, siis detsembris saadetakse sellest pooled ehk üks miljon," selgitas Omniva juht Aavo Kärmas.

Ta ütles, et kui traditsiooniliste kirjade saatmine on igal aastal 10-15 protsenti vähenenud, siis tänavu on see 5 protsenti kasvanud.

Siiani on kodumaine- ja rahvusvaheline pakikaubandus kasvanud võrdses mahus, kuid tulevik kuulub kindlalt piiriülesele e-kaubandusele.

"E-kaubandus kasvab aastas umbes 25-30 protsenti. Erinevad analüüsid näitavad lähiaastateks, et e-kaubandus jätkab samas tempos, kuid kõige kiiremini hakkab kasvama just piiriüle ehk rahvusvaheline e-kaubandus, mis peaks tegelikult võrreldes tänasega viie aasta pärast olema kolm korda suurem," rääkis Kärmas.

Omniva investeerib seetõttu viie aasta jooksul pakiautomaadivõrgustiku laiendamisse üle 20 miljoni euro.