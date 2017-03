Allikad: TV3 vahetab omanikku

TV3 populaarsemaid saateid on "Eesti otsib superstaari". (Foto: TV3)

ERR.ee-le kinnitas kaks tehinguga kursis olevat allikat, et MTG ja Providence Equity vahelise lepingu allkirjastamine toimub neljapäeval. Kolmanda allika sõnul pidi allkirjastamine algselt aset leidma teisipäeval, kuid lükkus päev-paar edasi.

Börsifirmana MTG infot kinnitada ega kommenteerida ei saanud.

"Need on kuulujutud ja spekulatsioonid ning me kunagi ei kommenteeri kuulujutte ja spekulatsioone," vastas ERR-ile MTG kommunikatsioonijuht Tobias Gyhlenius.

Küsimusele, millal ettevõte tehingust avalikkusele teatada kavatseb, vastas Gyhlenius samamoodi: "See on väga suunav küsimus ja minu ainus vastus teile on, et me mitte kunagi ei kommenteeri kuulujutte või spekulatsioone."

TV3 Eesti juht Priit Leito jäi neljapäeval ERR-ile kommentaarideks tabamatuks.

Providence Equity soovis varasemalt omandada telekommunikatsiooniettevõtet Starman, kuid selle asutaja ja vähemusosanik Indrek Kuivallik tõmbas tehingule pidurit ning Starmani ostis ära hoopis Elisa.