Tallinki juht: praeguses ärikeskkonnas investeerimisele mõelda ei saa

"Vaadates, mis täna toimub ja meenutades ärikeskkonda mõjutavaid otsuseid, mis Eestis on ilmavalgele tulnud – mina küll ühtegi investeeringut ei julgeks teha," ütles AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Janek Stalmeister BNS-ile vastuseks küsimusele, kas 230 miljonit maksnud kiirlaeva Megastar vastu võtmise järel peab firma ka uusi investeerimisplaane.

"Praegu ei ole head tunnet, et võiks mõelda investeerimisele. See võib kindlasti muutuda," märkis Tallinki juht.

Probleemsed on Stalmeisteri hinnangul nii maksupoliitilised otsused kui sammud, mis mõjutavad turistide voogusid. "Paratamatult ka õlleaktsiis – kui ikkagi turistil läheb siin elu kallimaks, siis minul tekib küsimus, miks tema peaks siia nii agaralt tulema. Kindlasti nad tulevad, selles ma ei kahtle, küsimus on pigem selles, kui palju kasv tuleb."

Alkoholiaktsiisi tõus ei ole Stalmeisteri sõnul niivõrd probleem laeva peal ostlemisega seotult, vaid on probleem nendele miljonitele reisijatele, kelle osa reisiotsustest on tehtud selleks, et osta odavat kaupa. "Olgu õlu või viin – või tulla siia teenuseid tarbima. Väga tihti on otsused tulla siia ja erinevad tegevused ühendatud," rääkis Tallinki juht.

"Sa käid juuksuris või hambaarsti juures, sa ostad õlut, sa ostad viina, sa käid restoranis söömas. Kui üks oluline komponent nendest muutub, siis tekib küsimus, kas see reisiotsus, kogu reisija reisieelarve saab sellest mõjutatud või mitte. Kas ta teeb oma otsuseid või ei tee oma otsuseid. Tegelikkuses see võib mõjutada – ma ei ole kindel, et mõjutab, aga võib mõjutada – reisiotsuste tegemist, mis tähendab, ka turistide arvu," ütles Stalmeister.

Vastuseks küsimusele, kas nii Soomes kui Eestis tulevate aktsiisitõusudega seoses võiks Tallink kaaluda uute liinide avamist näiteks Riiast, ütles Stalmeister, et selliseid plaane hetkel ei ole. "Kui Riiga teha, siis sinna saab teha meelelahutuse-kruiisitoodet, kas Helsingist või Turust. Üksikuid reise me oleme ka varem teinud," rääkis ta.

"Loomulikult, kui aeg kätte jõuab ja tõsiselt peaksid muutused majandustulemustesse või tegevusse tulema, siis peab hakkama tõsisemalt neid päevakorda võtma," ütles Tallinki juht.

Vastuseks küsimusele, kuidas saaks siinset ettevõtluskeskkonda paremaks teha, ütles Stalmeister, et ettevõtja tahab eelkõige ettearvatavust ja stabiilsust. "Me peame aru saama, kuhu riik läheb, mida tehakse, mis toimuma hakkab, et osata plaani teha. Kui sa võtad ette teekonna ja hakkad sõitma ning teekonna vältel otsustab osa sinu partnereid suunda muuta, siis see ei ole kunagi väga rõõmustav informatsioon," rääkis Tallinki juht.