Firmaautode erisoodustuse aluseks saab auto võimsus - värvilisi numbreid ei tule

Autod Tallinna liikluses. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Rahandusministeerium esitab valitsuskabinetile otsustamiseks ettepaneku, millega kaoks seni kehtinud firmaautode erisoodustuse maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus ning see asendatakse sõiduauto võimsusest lähtuva arvestusega. Värviliste numbrimärkide plaanist on rahandusminister loobunud.

Uueks erisoodustuse aluseks saab 1,96 eurot kilovati kohta, mis väheneb 25 protsendi võrra, kui sõiduauto või väikekaubik (N1 kategooria) on üle viie aasta vana.

Kilovatipõhist arvestust eelistab rahandusministeerium analüüsidele tuginedes, sest on leitud, et sõiduki võimsus korreleerub selle väärtusega väga suures ulatuses.

Ühtlasi muutuks see ainukeseks võimaluseks erisoodustust deklareerida, kui sõiduauto on käibemaksuseaduse mõistes segakasutuses. Tööandja sõiduautodest valdava enamuse jaoks (ligi 70 protsenti) muutub uus kuumäär senisest soodsamaks, arvutuste põhjal kohati isegi üle 60 protsendi, ja maksukohustuse täitmine lihtsustub.

Lisaks tühistataks nii ettevõtluses kui ka isiklikel eesmärkidel kasutatava sõiduauto puhul kohustus pidada kõikide töösõitude lõikes detailset arvestust - kaob kohustus pidada erasõitude jaoks sõidupäevikut, sest varasemast selgema erisoodustuse aluse arvutamisega puudub vajadus erasõitude üle kilomeetripõhise arvestuse pidamiseks.

Detailse arvestuse pidamise võimalus säiliks tööandja soovi korral üksnes täielikult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode osas. Alternatiivina võiks sõidupäeviku pidamise asemel kasutada sõiduauto liikumise fikseerimiseks GPS-süsteemi.

Kavandatav uus regulatsioon määrab muu hulgas seda, et kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbes, siis tuleb sisendina mahaarvatud 50% ulatuses riigile tagastada.

Liiklusregistrisse märge

Sellise sõiduauto kohta, mille isiklikku kasutamist on tööandja oma otsusega ära keelanud, plaanib ministeerium kehtestada nõude teha liiklusregistri kandesse vastav märge. Varasemast plaanist firmaautode numbrimärgid värviliselt eristada on loobutud, sest valitsukabinetile esitatavas memorandumis pole sellest silpigi.

"Memorandum on ministri poolt valitsusele esitamata veel. Minu poolt on ennatlik öelda, millise otsuse valitsus teeb ja kas minister on nõus seda esitama praegusel kujul," kommenteeris rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ERR-ile.

Liiklusregistri andmebaasi luuakse lisaväli, kus juriidilisest isikust kasutaja puhul peetakse infot, kas sõiduauto puhul on ettevõtlusega mitteseotud kasutus on tööandja poolt lubatud või mitte.

Vähemalt teoreetiliselt saaks maksuhaldur tulevikus pakkuda nende kannete alusel maksukohustuse väljaarvutamise teenust ja kanda see info eeltäidetuna tööandja deklaratsioonile.

Info sõiduauto kasutuse kohta sisestatakse sõiduauto liiklusregistrisse kandmisel või enne kasutusotstarbe muutmist ja see kanne oleks avalik.

Kasutamisotstarbe liigsagedase muutmise riski maandamiseks plaanib ministeerium isiklikku kasutust lubada minimaalselt üheks aastaks, välja arvatud sõiduauto omandi või valduse lõppemisel.

Kande ja selle avaldamisega võrreldavat eesmärki kannab praegu kõigi ettevõtete tasutud maksude summa kvartaalne avaldamine maksuhalduri poolt.

Samasugune nõue kande kohta plaanitakse kehtestada ka kõikidele avaliku sektori sõiduautodele, mida kasutatakse vaid ametisõitudeks.

Mõju eelarvele raske hinnata

Kui uue regulatsiooniga käitumismuster ei muutu, väheneks erisoodustustelt maksulaekumine umbes viie miljoni euro võrra aastas. Ehk praeguselt 25 miljonilt 20 miljonile eurole.

Ministeerium on siiski optimistlik ja loodab, et uue süsteemi lihtsus võib hoopis suurendada maksumaksjate hulka.

Rahandusministeeriumi ja maksu- ja tolliameti hinnangul võib uue lahenduse rakendumisel oodata, et netolaekumine esialgu hoopis suureneb viie kuni seitsme miljoni euro võrra.

Kõik muudatused on planeeritud jõustuma 2018. aastast. Rõhutada tuleb, et valitsuskabinet pole ettepanekut veel arutanud ja eelnõu väljatöötamise käigus võib sellesse tulla muudatusi.