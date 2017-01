Kaubandusvolinik: Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduslepe ei ole veel surnud

Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku Cecilia Malmströmi sõnul ei ole Euroopa Liidu ja USA vabakaubanduslepe (TTIP) surnud, vaid pandud ootele kuni Brüssel saab parema pildi Donald Trumpi administratsiooni prioriteetidest.

Malmström ei varjanud muret Trumpi protektsionistliku kaubanduspoliitika pärast, öeldes, et need, kes arvavad, et saame muutuda taas suureks müüre ehitades, on määratud ebaõnnestuma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Trumpi plaan kehtestada kõrged tollimaksud Mehhikost imporditavale kaubale võib mõjutada ka Euroopa autotööstust, mis on Mehhiko autotehastesse teinud suuri investeeringuid.

"Ei, ma ei arva, et TTIP on surnud. On endiselt väga mõistlik sõlmida vabakaubanduslepe maailma kahe suurema majanduse vahel. Aga see lepe on praeguseks ootel, kuni me teame uue USA administratsiooni kavatsusi ja prioriteete," vastas Malmström küsimusele, kas TTIP on nüüd surnud.

Eurovoliniku sõnul saab praegu üksnes oletada, kui kaua aega olukorra selgumine aega võtab. "USA administratsioon ei ole veel lõpuni paigas, nii et me ei ole nendega rääkinud."

Malmström rõhutas, et protektsionism ei ole kunagi hea ja et Euroopa Liit on toimuva pärast mures. "Ja me ei ole ainsad. Reguleeritud vabakaubandus on meie majandustele ja tarbijatele märksa kasulikum."