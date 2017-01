Äripäev soovib käivitada oma raadiojaama

(Foto: ERR)

"Jah, me kandideerime ühele vabanenud sagedusele," ütles Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel BNS-ile, lisades, et loa saamise korral käivitab ettevõte oma raadiojaama.

Kuna konkurss alles käib, siis on Mandeli sõnul keeruline öelda, et millal jaam käivituda võiks. "Plaanid on juba olemas, sellega võib minna kuid, enne kui see võimalus avaneb," märkis ta, lisades, et täpsematest plaanidest räägiks ettevõte konkursi tulemuste selgudes. "Võtame kandideerimist igal juhul tõsiselt. Oleme Äripäeva raadioga, selle nime all on taotlus esitatud, valmis eetrisse minema kolme kuu jooksul alates loa saamisest," ütles Mandel.

"Arvame, et Eesti raadioturule ja –kuulajatele oleks kasulik, kui konkurents oleks võimalikult mitmekesine," ütles Mandel. "Saime raadio planeerimisel innustust Äripäeva igapäevasest veebiraadiost Äripäev Eetris, mille käivitasime eelmisel kevadel ja mis Eesti parimaks kerkis. See on kuulatav veebis, aga ka podcastina," sõnas ta.

Tegevuslubade taotlused esitasid soovijad TJA-le 16. jaanuariks. Ameti peadirektor teeb otsuse tegevuslubade väljaandmise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

Raadiosagedusalade planeerimise ja naaberriikidega koordineerimise tulemusel on TJA määranud kindlaks kaks vaba FM-sagedust, mille võib välja anda püsivalt raadioteenuse osutamiseks.

Konkursi valmistas amet ette koostöös kultuuriministeeriumiga, mis määras uutele raadioprogrammidele muuhulgas ka kõrvaltingimused. Harjumaal levima hakkava raadioprogrammi sõnasaated peavad olema soome või eesti keeles ja Ida-Virumaa raadioprogrammi sõnasaated vene või eesti keeles.

Mõlema programmi sõnasaadete maht peab päevasel ajal olema vähemalt 30 protsenti, Eesti autorite teoste miinimummaht programmis peab päevasel ajal olema vastavalt 20 protsenti ja 15 protsenti.