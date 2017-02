Alexela Paldiski LNG-terminal EL-i rahastust ei saanud

Marti Hääl. (Foto: Postimees/Scanpix)

Euroopa Liidust saabus teade, et Alexela arendatav Paldiski LNG terminal veel rahalist toetust ei saa. Alexela taotles ligi 344 miljonit eurot maksva Paldiski LNG terminali projektile kuni 39-protsendilist tuge Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, teatas firma.

Alexela teatel oli otsuses viide Klaipeda ujuvterminalile ning selles märgiti, et eelmise aasta rahastusvoorust Soome ja Baltikume regionaalse LNG terminali jaoks toetust ei anta.

Alexela juhatuse liikme Marti Hääle sõnul oli Euroopa Liidu nüüdne teade Leedu peaministri viimaste sõnavõttude valguses aimatav. "Oleme arendanud Paldiski projekti vastavalt Läänemere regiooni valitsuste kokkulepitud BEMIP mängureeglitele, mille raames on tehtud ka regionaalse terminali asukohavalik ning saavutatud Eesti ja Soome valitsuste vahel Balticconnectori ja Paldiski LNG terminali puudutavad kokkulepped," ütles ta pressiteates.

Tema sõnul on aga Leedu iseseisev otsus rentida ajutiselt LNG terminal väljaspool BEMIP kokkuleppeid mõjutanud ka EL otsuseid. "Selge on see, et sellises olukorras muutub ka erakapital ettevaatlikuks, kui regionaalsel turul ei järgi kõik kokkulepitud mängureegleid ning riik võib iga hetk maksumaksja rahaga asuda turgu moonutama," rääkis Hääl.

Samas märkisid tema sõnul Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud ka veel möödunud nädalal Paldiski projekti osas toimunud kohtumistel projektile jätkuvat toetust.

"Praegu on Baltikumis ainsana toimimas Klaipeda ujuvterminal, mille rendileping lõpeb 2024. aastal ning selleks ajaks peab regionaalne LNG-terminal olema valminud. Alexela arendatav Paldiski LNG terminal on majanduslikult ning logistiliselt kõige parem valik Soome ja Balti riikide seas," ütles Hääl.

Tema sõnul jätkab Alexela LNG-terminali projekti arendamist. "Kui Euroopa Liidu otsus on osa uuest lähenemisest, et LNG terminalide rajamine regioonis riigiabi ei saagi, siis eeldame ka Klaipeda kulude sotsialiseerimise lõpetamist Leedus. Selles valguses saame jätkata oma projektiga, kaasates erakapitali terminal rajamiseks," ütles Hääl.

Alexela esitas EL-ile taotluse eelmise aasta oktoobris esitatud taotluse kogumaht on 344 miljonit eurot. Ligi 10 miljonit oli projekti arenduseks Alexela poolt sellel ajal juba investeeritud.

Alexela on Paldiski LNG terminali projekti arendanud aastast 2007. Praeguseks on lõppenud projekti ettevalmistused – sealhulgas on kehtestatud LNG-terminali planeering, lõppenud keskkonnamõjude hindamine ja valminud insenertehnilised projekteerimistööd rahvusvahelise "võtmed kätte" ehitushanke läbiviimiseks.

Terminali projekt hõlmab LNG ookeanilaeva vastuvõtmise- ja mahalaadimisvõimekuse loomist, 160 000 kuupmeetri suuruse veeldatud maagaasi hoidla rajamist, koos võimalusega tulevikus seda vajadusel laiendada 320 000 kuupmeetrini, seadmeid LNG taasgaasistamiseks ja edastamiseks Balticconnectori kaudu nii Soome kui Eesti ja Läti gaasivõrkude suunal ning LNG pealelaadimisvõimekuse loomist väiksemate laevade, veoautode kui ka raudteevagunite jaoks.

Lisaks on Paldiskisse planeeritud ka koostootmisjaama ehitus, mis lisaks LNG terminali varustamisele soojus- ja elektrienergiaga looks potentsiaali Eestis energiamahukate tööstusinvesteeringute elluviimiseks tulevases Paldiski energiakommuunis.