Rail Balticu kokkulepe ei pruugi veel valitsusjuhtide allkirja saada

Kolme Balti riigi koostööd täpsustav Rail Balticu kokkulepe ei pruugi järgmisel nädalal valitsusjuhtide allkirja saada, sest Leedu ootab raudteeprojekti uut tasuvusuuringut.

Riigikogu majanduskomisjon on enamuses seisukohal, et Rail Balticu trassiga tuleb edasi minna, kuid enne leppe sõlmimist tuleks samuti ära oodata aprillis valmiv tasuvusanalüüs, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe Rail Balticu raudteeühenduse rajamiseks peaksid järgmisel teisipäeval Tallinnas allkirjastama kolme riigi peaministrid. Seejärel liiguks lepe edasi parlamentidesse.

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka (IRL) sõnul on Läti lepet toetamas, Leedu peaministri puhul ei ole aga kindel, kas ta järgmisel teisipäeval oma allkirja annab.

"Eks takistus on täna ikkagi see, et uut sotsiaalmajanduslikku analüüsi ei ole veel valminud. Ja kui see pidi valmima juba eelmise aasta sügisel, siis praeguseks on antud uus tähtaeg, aprillis. Ma usun, et ka Eesti pool peaks mõtlema selle peale, et nii kaua, kui ei ole majandusanalüüsi laua peal, ei saaks ka võtta väga pikaajalisi kohustusi, need on väga suured rahalised kohustused," selgitas Kokk.

Praeguste arvutuste järgi oleks kogu projekti maksumus viis miljardit ning Eesti osa selles umbes 1,3 miljardit eurot. Logistikaettevõtja Karli Lambot ütleb, et lepingut sõlmides ei saa taganeda raudtee valmis ehitamisest.

"Selle leppe kohaselt astuvad riigid üheskoos nüüd samme, et Rail Baltic nüüd igal juhul lõpule viia. Isegi, kui see ehitus näiteks oluliselt kallineb. Kui meile tasuvusanalüüsid tulevikus ei sobi. Või kui projektis muutuvad mingid muud asjaolud meie jaoks halvas suunas, siis me sellest enam taganeda ei tohi," märkis ACE Logistics Group AS nõukogu esimees Karli Lambot.

Aprillis valmiva kiirraudtee uue tasuvusanalüüsi kohta on üks selle autoritest, Ernst & Youngi Balti-üleste nõustamisteenuste juht Nauris Klava varem öelnud, et võrreldes mitu aastat tagasi tehtud analüüsiga on see pigem optimistlikum. Selle analüüsi järgi sõltuks Rail Balticu tasuvus eeskätt Soomest tulevatest kaubavedudest.

Aivar Koka sõnul oli majanduskomisjonis esmaspäeval leppe sõlmimise kohta arvamusi seinast seina, kuid valdavaks oli seisukoht, et Rail Balticu trassiga tuleb edasi minna.

"Eks peaministrid täna peavad otsustama, kas nad ootavad ära. Sest lõpuks, kui peaministrid allkirja annavad, siis tuleb see meile riigikokku ratifitseerimisele. Kindlasti riigikogu seda otsust teha ei saa, kui majandusanalüüsid on valminud," sõnas ta.