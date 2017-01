Eksperdid: Eesti majanduskasv jäi oodatust aeglasemaks

(Foto: Postimees/Scanpix)

Ekspertide hinnangul oli põhjuseks nii maailmamajanduse prognoositust aeglasem kasv kui ka jätkuvad geopoliitilised probleemid, mis on vähendanud Eesti kaubanduspartnerite nõudlust.

Neljanda kvartali konjunktuuris tuuakse positiivsena ära, et edukalt on arenenud eratarbimine, inflatsioon on püsinud madal, tööturul osalemine on aktiviseerunud ning palgad on jõudsasti tõusnud.

Eesti majanduse hetkeolukorda hindasid eksperdid mullu detsembris 5,2 punktiga, mis on 0,2 punkti parem kui eelmisel vaatlusel sama aasta septembris. Nii hindas 11 protsenti ekspertidest olukorda heaks, 84 protsenti rahuldavaks ja viis protsenti halvaks.

Investeeringute olukorda hindasid eksperdid detsembris kolmandat aastat järjest ebarahuldavaks, samas tõusis hinnang mullu septembri 2,7 punktilt kolmele punktile.

Investeeringute edasise arengu osas olid eksperdid eelmise aasta varasematel vaatlustel üldiselt optimistlikud, kuid tegelikult on muutused paremuse poole olnud ebapiisavad, märkisid eksperdid. Selle põhjuseks on välisnõudluse paigalseis ja üldine ebakindlus tuleviku suhtes.

Eratarbimise olukorda hindas mullu detsembris heaks 82 protsenti ekspertidest ning 18 protsenti andis rahuldava hinnangu. Eratarbimise olukorrale on positiivselt mõjunud kiire palgakasv ja madal inflatsioon.

Ekspertide ootused Eesti majandusele kuue kuu pärast on samuti optimistlikud ehk 5,8 punkti, kuid vähemal määral kui eelmisel vaatlusel mullu septembris.