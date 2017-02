Eesti kinnisvaraturu ülekuumenemine sõltub Rootsi turust

Kinnisvarahinnad on jõudnud kümne aasta taguse kinnisvarabuumiga samale tasemele. Kinnisvaraettevõtjad ja majanduseksperdid ei näe aga praegu majanduses ülekuumenemise märke, ehkki nende sõnul võib Rootsis tekkiv kinnisvaramull tulevikus mõjutada negatiivselt ka meie turgu.

Ettevõtja ja kinnisvaraarendaja Urmas Sõõrumaa ütles mõned päevad tagasi uudisteagentuurile BNS, et kinnisvaraturg võib olla plahavatusohtlik ja seda vaatab ta oma tegevuse pealt, kus näeb et ehitusettevõtetel on pidevalt käed-jalad tööd täis.

Sõõrumaa viitab sellega eelkõige Tallinna elu- ja büroopindadele. Vaadates Tallinna korteriturgu, võib näha, et keskmine ruutmeetrihind on eelmise aastaga võrreldes tõusnud pea 200 eurot ehk 1500-lt eurolt 1700-le eurole. See on samal tasemel buumiaegse tipuga.

"Ilmselt turul on mingisuguseid kergeid mulli märke, kuid see turg on märkimisväärselt teine, kui me mäletame eelmisest lõhkemisest 2006.-2007. aastal," kommenteeris Uus Maa kinnisvarabüroo juhatuse esimees Jaanus Laugus "Aktuaalsele kaamerale".

Uus Maa kinnisvarabüroo juhi sõnul kippusid inimesed eelmisel buumi ajal võtma liigset riski ja laenu. Täna ollakse kinnisvaratehingutes tasakaalukamad ja ka ehitusturg on muutunud.

Arco Vara juhataja Tarmo Sild näeb peamise ohuna, et umbes neli viiendikku kinnivarast ostetakse laenurahaga ja selle kadumine võib ostjaid valusalt lüüa.



"Kogu meie laenupakkumine sõltub sellest, kuidas suudavad Rootsi pangad ennast ise rahastada. Seni, kuni neile raha pakutakse, on kõik hästi. Hetkel, kui neile enam raha ei pakuta, siis mina isiklikult arvan, et kordub seesama, mis olli 2007. ja 2008. aastal ehk siis laenupakkumine väheneb järsult. Need, kes on laenu võtnud, neid see väga ei huvita, neil on mitmekümneaastane kohustus, neil tuleb see täita ja elavad rahulikult edasi. Kes aga tahavad laenu võtta, ei pruugi seda selles mahus saada," selgitas Arco Vara juhataja Tarmo Sild.

Samas rõhutavad nii kinnisvarabüroode esindajad kui ka majandusekspert Kristjan Lepik, et pangad hindavad praegu kinnisvara väärtust väga täpselt ja liiga kergekäeliselt laenu välja ei anta.

Kristjan Lepik lisab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on raha väärtus langenud ehk toona oli 1700 eurot palju suurem summa kui see on täna. Lepik ei nimeta küll Eestis toimuvat mulliks, aga nõustub Tarmo Sillaga, et meie jaoks on olulised muutused Rootsis.

"Rootsi turul lõhnab kinnivaramulli järele. Kui seal peaks olukord problemaatiliseks minema, siis ilmselt laenusaamine läheb raskemaks, see mõju meile tuleb. Ilmselt lähiaastatel, ma arvan, et intressid ka tõusevad. Need on mõjurid, mis meid kindlasti puudutavad, aga turg on normaalses olukorras ja mitte täiesti ülekuumenenud," leidis Lepik.