Kasahstani ettevõtjad tunnevad huvi Eesti põlevkiviõlitehaste tehnoloogia vastu

VKG kaevandus. (Foto: Postimees/Scanpix)

Viru Keemia Grupp (VKG) on alustanud läbirääkimisi, et nende välja töötatud tehnoloogiat rakendada Kasahstanis.

Kasahstani ettevõtte On-Olža esindajad tundsid huvi VKG kolmes õlitehases kasutusel oleva peenpõlevkivi töötleva Petroteri tehnoloogia vastu.

On-Olžale kuulub kivisöekarjäär Sarõadõr ning toodangut tarnitakse Kasahstani, Venemaale, Usbekistani ja Kirgiisiasse.

On-Olža direktori Marat Nabijevi sõnul pakkus Eestis välja töötatud tehnoloogia huvi efektiivsuse poolest. „ See, et nii efektiivselt on võimalik maavarasid kasutada nii õli kui ka odava elektrienergia tootmiseks, tekitas meis suurt huvi. Tehnoloogia arendamises on VKG väga heal tasemel, võin seda kinnitada, sest olen seda teemat uurinud maailma eri paikades."

Kasahstanis on viimasel ajal aina rohkem hakatud tähelepanu pöörama põlevkivile, mida eri hinnangutel on Kasahstanis 5-6 miljardit tonni. Võrdluseks see, et Eesti põlevkivivarud on miljardi tonni ringis.

On-Olža direktori Marat Nabijevi sõnul pole neil kavatsust põlevkivitööstuses kaasa rääkida. „Iga ärimees peab tegelema sellega, mis on tema trump. Meil on olemas karjäär, kus jagub kivisütt sajaks aastaks, ning keskendume sellele."