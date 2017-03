Maapiirkondade kiire interneti võrguteenus odavnes üle kümnendiku

(Foto: Bob Mical/Creative Commons)

Võrku arendava Eesti Lairiba Arenduse SA juhi Priit Soomi kinnitusel võimaldab teenuse odavnemine sideettevõtjatel parandada teenuse kättesaadavust lõpptarbijatele, teatas Eesti Lairiba Arenduse SA BNS-ile. Juba praegu on EstWin baasvõrku kaudselt kasutamas enam kui 150 000 inimest üle Eesti.

Soomi sõnul õnnestus langetada võrguteenuse hinda ühe euro võrra kilomeetri kohta, sest rendimahud kasvasid oodatust kiiremini ja seeläbi suurenes võrgu kasutamise efektiivsus.

„Kogemus on näidanud, et madalam hind suurendab omakorda rendimahtusid, seega on võimalik prognoosida võrguteenuse hinna langemist ka tulevikus. Jätkame töödega kogu Eestit katva baasvõrgu rajamiseks ja mida kiiremini see valmib, seda soodsamaks muutub ka teenus ise,“ lausus Soom.

Aastaks 2018 peab olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis. Selle tulemusena on võrk lähemal kui poolteist kilomeetrit 98 protsendile kõigist majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest. Selle eesmärgi saavutamiseks ehitab sihtasutus välja üle 6000 kilomeetri optilisi kaableid.