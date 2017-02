Autolõiv jõuab taas valitsusse, kõikide omanikuvahetuste maksustamine jääb ilmselt ära

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Veebruaris jõuavad valitsusse värske analüüs ja ettepanekud ning eelnõu peab valmis saama maikuuks. Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ütles ERR-ile, et väga suuri muutusi võrreldes eelmise plaaniga ei tule. "On arutatud erandeid ja teiseks on küsimus [maksustamise] ühekordsuse ja mitmekordsuse osas."

Varasem plaan nägi ette, et lõivu tuleb tasuda iga esmaregistreerimise ja omanikuvahetuse korral.

Ainult esmaregistreerimisi ei saa maksustada, sest euroliidu reeglite järgi ei tohi tekkida olukord, kus välisriigist toodud kasutatud auto müümisel tuleb tasuda lõiv, kuid riigis juba arvel oleva auto müügi puhul riik seda ei küsi. Samas ei nõua reeglid ilmtingimata igakordse omanikuvahetuse maksustamist.

Rahandusministeerium teeb ilmselt ettepaneku maksta lõivu kõigi autode pealt üks kord. Eestis arvel olevate kasutatud autode puhul üksnes siis, kui omanik vahetub. Uute sõidukite ja välismaalt toodud kasutatud autode puhul makstakse lõiv esmaregistreerimisel.

"Euroliidu reeglid ei võimalda, et maksustatakse mujalt euroliidust sissetoodud autosid, aga neid mis on Eestis registreeritud ja mille omanik vahetub, ei maksustata. Samas, kui maksustada autosid üks kord, siis see probleem langeb ära," kinnitas Jegorov.

Jegorov toonitas, et detailid on endiselt lahtised. Muu hulgas pole veel selge, mida täpsemalt pidada maksustatavaks omanikuvahetuseks. Näiteks, kui inimene ostab liisingufirma vahendusel auto, jääb esialgu omanikuks liisinguandja. Kui aga maksed on tasutud, saab omanikuks senine vastutav kasutaja. Praegu pole veel otsustatud, kas ka see loetakse maksustatavaks omanikuvahetuseks.