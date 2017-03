Tulumaksuseaduse muudatused leevendavad osalusoptsioonide maksustamist

(Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Osalusoptsioonide andmine on levinud töötajate motiveerimise meetod ning annab töötajale võimaluse osta kokkulepitud hinnaga teatud ajal oma tööandja või tema emaettevõtte aktsiaid, ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Liisi Poll ERR-ile.

Rahandusminister Sven Sester märkis, et seadusemuudatus tagab, et kiiresti kasvavad ettevõtted saaksid oma töötajate motiveerimiseks kasutada osalusoptsioone nii, et sellega kaasnev maksukohustus ei oleks ettevõtte müügi korral liialt koormav.

Edaspidi ei loeta erisoodustuseks töötajate optsioonide realiseerimist juhul, kui investor omandab täisosaluse optsiooni andnud ettevõttes ning töötajal võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid.

Näiteks kui kolmeaastasest perioodist on ettevõtte müügi hetkeks möödas kaks aastat, siis kahe kolmandiku ulatuses optsioonide realiseerimist erisoodustusena ei maksustata.

Samasugust proportsionaalse maksustamise põhimõtet rakendataks ka olukorras, kus optsioone omav töötaja saab raske vigastuse või sureb – sündmuse hetkeni välja teenitud optsiooni realiseerimine on maksuvaba.

Samuti viiakse sisse muudatus, millega võimaldatakse muuta optsiooni alusvara ilma kolmeaastase hoidmisperioodi katkemiseta. Alusvara muudatus on olukord, kus algselt antud optsioonilepingus määratud ettevõtte aktsia muudetakse ettevõtte ostnud investori aktsia vastu.

Kuritarvituste vältimiseks peaksid ettepaneku järgi optsiooniandjad edaspidi esitama maksu- ja tolliametile nende sõlmimise järel optsioonilepingud, mida ei ole kas notariaalselt kinnitatud või sõlmimisel digiallkirjastatud.

Eelnõu näeb aadressilt https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/67247389-6de4-4ef4-85b9-e738dc43cf48