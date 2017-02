Toomas Lepp peab TTV-le esitatud fiktiivsete arvete eest tagastama KIK-ile 25 000 eurot toetusraha

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) vaatas erakorraliselt üle, kuidas on kasutatud Tallinna Televisiooni (TTV) endise juhi Toomas Lepaga seotud äriühingutele antud toetusi. Auditist selgus, et Lepa äriühingud on deklareerinud kulutusi, mida tegelikult ei tehtud ja tagasi tuleb maksta 25 000 eurot.

KIK hakkas uurima Toomas Lepa äriühingutele antud toetusi pärast Pealtnägija 14. detsembri lugu. Tehtud auditist selgus, et Lepa äriühingud on korduvalt toetuse saamise tingimusi rikkunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tuvastasime seda, et on KIK-ile esitatud kulusid, mida projektide käigus ei ole osaliselt või täielikult tehtud. Ja ka seda, et ikkagi on seotud osapooltega tehtud tehinguid ehk toetuse saaja on sõlminud lepinguid temaga seotud isikutega," põhjendas KIK-i toetuste üksuse juhi kohusetäitja Heiko Põdersalu.

Lepa äriühingud said loodusteemaliste saadete tootmiseks toetust kokku veidi üle 200 000 euro. Tagasinõude suurus on 25 000 eurot. Suurim rikkumine avastati MTÜ Loodusetark projektide juures, mis nüüdseks on oma nime muutnud MTÜ Georg Otsa Festivaliks.

"KIK on oluliselt tõhustanud oma kontrollitoiminguid. Need projektid on tehtud vahemikus 2010-2013, tänasel päeval on meil tõhusam kontroll, sellised olukorrad nii lihtsalt läbi ei lähe. Viimasest projektist nad loobusid, sest KIK hakkas küsima liiga palju ja ilmnesid samad probleemid, mis auditis," tõdes Põdersalu.

Toomas Lepp ise teemat kommenteerida ei soovinud. Tema esindaja OÜ Likvideerimisteenused saatis ERR-ile kirja, kus kinnitas, et nad on saanud nõude kätte ning maksavad raha tagasi tähtaja jooksul.