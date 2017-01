Audiitor: linnahall on konverentsikeskusele optimaalne asukoht

Audit soovitab konverentsikeskusena linnahalli. (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Ernst & Young Baltic AS-i partneri Ivar Kiigemäe sõnul kaaluti analüüsis konverentsikeskuse asukohana kolme kinnistute gruppi: Tallinna linnahalli, kaht RKAS-ile kuuluvat kinnistut ja kaht erasektori kinnistut Ülemiste Citys ja Pirita TOP-i territooriumil.

"Optimaalseim koht on Tallinna linnahalli kinnistu," märkis Kiigemägi pressibriifingul ajakirjanikele, tuues välja, et selle läheduses on piisavas koguses häid hotellikohti, lähedal on vanalinn ning tegemist on kultuuriväärtusliku objektiga, lisaks tekiks sünergia võimaliku kontserdikeskusega.

Miinusena on linnahall Kiigemägi sõnul muinsuskaitse all, mis teeb selle renoveerimise mõnevõrra kallimaks.

RKAS-ile kuuluvate Noblessneri sadamahoone ja Patarei vanglahoone plussid on Kiigemäe sõnul suhteliselt sarnased, mõlema asukoht on hea, on võimalik sünergia loomine Lennusadama ja muude piirkonna rajatistega. Sarnaselt linnahalliga on Patarei muinsuskaitse all ja selle kordategemine on kulukam ja aeganõudvam kui uue keskuse ehitamine.

Ülemiste City ja Pirita TOP on Kiigemäe sõnul kaugemal vana- ja südalinnast ning sealsetest hotellidest ehk logistliselt pole need nii head kui linnahall.

Kiigemägi sõnul toetasid analüüsi koostamise käigus intervjueeritutest Tallinna Sadam ja Infortar konverentsikeskuse tulemist linnahalli, kuna sellega kaasneks piirkonna korrastamine.

Ernst & Young Baltic AS-i tehingute nõustamise osakonna juhtivkonsultandi Maire Gustavsoni sõnul läheks linnahalli konverentsikeskuseks renoveerimine esialgsel hinnangul maksma 36,4 miljonit eurot. "Konverentsikeskuse töötamise puhul oleks selle mõju Eesti majandusele üle 18,5 miljoni lisandväärtust ja üle viie miljoni maksutulu," sõnas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ütles, et kommertsalustel pole konverentsikeskuse loomine jätkusuutlik. "Linnahalli puhul tulevad kaudsed kulud kõige kiiremini tagasi, see võimendab paremini olemasoleva taristu kasutamist," rääkis ta.

Kuidas keskuse valmimisel selle opereerimine toimuks, pole Lubja sõnul veel selge. "Rahvusvahelise kompetentsi kaasamine oleks väga oluline, kuna see on mõeldud välisturistidele," ütles Lubi.

Ülemiste City juht: lennujaama lähedus võinuks ka argument olla

Ülemiste City't haldava Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku sõnul jääb arusaamatuks, miks eelistas Ernst & Young Baltic analüüs loodava konverentsikeskuse puhul just sadama lähedust, jättes kõrvale lennujaama.

"Eriti veel silmas pidades seda, et Rail Balticu terminal, mis tuleb Ülemistesse ja kui me püüame sinna leida lisapõhjendusi, miks reisijad peaksid rongiga tulema Tallinnasse, siis see Ülemiste piirkond tuleviku mõttes on transpordisõlmena nii oluline, nii et soov sinna teha konverentsikeskus on igati õigustatud," kommenteeris Nõlvak.

"Jääb veidi arusaamatuks, et nö mere lähedus ja vanalinna lähedus on just konverentsikeskuse kliendile ja turistile kõige olulisemad," sõnas Nõlvak. "Tallinn on ikkagi nii väike, et ka linnahalli juurest vanalinna on sama pikk tee kui linnahalli juurest lennujaama," lisas ta.

Nõlvaku sõnul ei vaidlusta Mainor Ülemiste kuidagi tehtud otsust. "Linnahall plaanitakse korda teha ja sinna neid funktsioone tuleb juurde mõelda, vastasel korral ei ole see investeering absoluutselt õigustatud," sõnas ta. "Me oleme kõik väga õnnelikud, et Eestisse see konverentsikeskuse võimekus lõpuks tekib, mida on aastaid-aastaid räägitud," märkis ta.

Nõlvaku sõnul on Mainor Ülemistel algusest peale olnud soov oma alale konverentsikeskus rajada, kuid üksi ettevõte seda teha ei saa. "Meie põhifookus pole kindlasti konverentsiturism, see oleks meie linnaku jaoks ainult lisaväärtus. Meie arendame ärikeskkonda ja tulevikus ka elukeskkonda, arendame linnakut edasi. Ma ei saa öelda, et me oleme nüüd ülimalt pettunud, see on riigi otsus," sõnas ta.