Ansipi töövõit: EL leppis kokku internetisisu geograafiliste piirangute kaotamises

Andrus Ansip peab võitlust Euroopa ühtse digituru eest. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eurooplased, kes on harjunud internetist muusikat või filme ostma, saavad varsti seda sisu kuulata-vaadata terves Euroopas, sest piirangud riikide vahel kaovad. Siiani kehtisid regionaalsed piirangud, mistõttu ühes riigis lubatud netisisu võis muutuda teise riiki reisides kättesaamatuks, sest riigiti on õigused telesarjadele ja muusikavideotele erinevad. Piirangud puudutasid nii internetist jälgitavatele filmidele, spordisündmustele, e-raamatutele, videomängudele kui muusikastriimimisele.

Teisipäeva õhtul jõudsid europarlamendi, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni läbirääkijad kokkuleppele, et EL-i sisesed piirangud kaovad. See on esimene konkreetne kokkupele EL-i digiõiguste kaasajastamisel vastavalt komisjoni digitaalse ühisturu strateegiale, mille elluviimist juhib digivolinik Andrus Ansip.

Ansip tervitas otsust, mis saavutati vaid nädal pärast EL-i telefonioperaatorite rändlustasude kaotamise kokkulepet.

"Tänane otsus toob eurooplastele otsest kasu. Inimesed, kes on koduriigis tellinud internetist oma lemmiktelesarju, muusikat ja spordisündmusi, saavad neid edaspidi nautida ka Euroopas ringi reisides. See on uus oluline samm Euroopa digitaalse ühisturu müüride lammutamisel," kommenteeris Ansip. "Edasi vajame juba kokkuleppeid EL-i autoriõiguste kaasajastamisel ja autorisisu paremat kättesaadavust piiriüleselt. Ma loodan Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide peale, et see rakendub."

Teisipäeva õhtul kokku lepitud tekst peab saama liikmesriikide ministreid ühendava EL-i nõukogu ja Euroopa Parlamendi formaalse kinnituse. Seejärel rakenduvad reeglid kõigile EL-i riikidele 2018. aasta alguseks. Riikidele peab jääma sellele eelnev üheksakuuline üleminekupuhver.

Ansip tegi ettepaneku kaasaskantava digisisu ühtselt kättesaadavaks muutmiseks EL-i siseselt 2015. aasta detsembris.