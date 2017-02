Piimahind taas löögi all: Prisma müüb odavaimat piima kahjumiga

Prisma läks piimahinnaga taas sõtta. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Kauplustekett Prisma on nädalavahetuseks kehtestanud odavaimale piimale 29-sendise kampaaniahinna, mis tähendab, et kauplus müüb piima kahjumlikult, sellele ise peale makstes. Piima hinnad normaliseerusid alles möödunud aasta lõpus, pärast enam kui aasta kestnud piimahinnasõda.

Prisma esindaja tunnistab, et odavaimale piimale makstakse ise peale, sest konkurents on tihe ning piim on üks kaup, mis inimesi poodi meelitab. Nõnda maksab Pere kaubamärgi piim, mida Prismale toodab Valio, selle nädala teises pooles tavapärase 47 sendi asemel kõigest 29 senti. Prisma kinnitab, et talumees saab oma hinna sellest hoolimata kätte.

"Allahindlus on tehtud Prisma Peremarketi enda katte arvelt, seega saavad põllumehed ja tootjad oma tavapärast hinda. Prisma Peremarketis on sortimendis 16 erinevat Eesti piima, hinnaga 29-sendisest kilepiima liitrist kuni Nopri toorpiimani, mille hind on 1.15 eurot. Igal tarbijal on endal võimalus valida, millist nendest eelistada," kommenteeris Prisma kategooriajuht Kaimo Niitaru ERR.ee-le.

Piimahinnaga taas sõtta läinud Prisma ei häbene välja öelda, et peab hinnavõitlust. "Meie eesmärgiks on pakkuda Eesti klientidele soodsaimat hinnataset. Teeme hetkel pakkumisi toodetele, mis on tarbijatele olulised. Kuna piim on toode, mis on pea iga tarbija ostukorvis, on sellel nädalavahetusel kõikides Prisma kauplustes pakkumine kilepiimale," põhjendas Niitaru.

Kas piimahinna kampaania on ühekordne ettevõtmine võib saab sellest taas norm, kaupluse esindaja ei kommenteerinud.

Suvel tekitas talunikes pahameelt 35-sendine kilepiima liiter, mis tähendas, et talupidajad pidid tööstustele piima ära andma alla omahinna.