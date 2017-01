Valgamaa õppurid töötasid välja logistika mobiilirakenduse

Valgamaa kutseõppekeskuse logistikaeriala õpilased nuputasid välja mobiilirakenduse, mille abil saab kogu laomajanduse muuta paberi- ja juhtmevabaks. Esialgu on tegu prototüübiga, kuid eesmärk on ideest luua programm, mis sobiks kõigile firmadele, kel on huvi muuta oma logistika kiiremaks ja ülevaatlikumaks.

Valgamaa kutseõppekeskuses logistikat õppivad Paulina Sugrova, Karen Kljopov ja Tanel Aavistu on ettevõtteis praktikal ja tööl käies üllatunud, kui palju kasutatakse e-riigi Eesti ladudes ehk ettevõtete toorme ja toodete käitlemisel paberit ja kui kohmakas on saada kiiret ja täpset ülevaadet suures laos olevaist kaupadest, nende omadustest ja liikumisest. Noorte loodud mobiiliäpp pakub lahendusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie nutiseade või telefon skanneerib toote ja see läheb otse vastavasse programmi ja pilve ning kõik teie tooted on teie tahvlis või nutiseadmes olemas," ütles Valgamaa kutseõppekeskuse logistikaõpilane Paulina Sugrova.

Ja mis kõige tähtsam - ta tuletab meelde, kui on toode aegumas või on liiga kaua seisnud.

"Kui mingid tooted on kiiresti riknevad või toodi eritellimused, loeb ta selle info andmebaasist ja suunab kogu teabe pilve," lisas logistikaõpilane Karen Kljopov.

Jutt on virtuaalsest laokaardist, mis võimaldab aega kokku hoida. Ja ka eraldi seadmeid pole tarvis osta.

Sugrova ja Kljopov selgitasid veel, et kui laotöötaja vajutab saatelehe nupule, siis saateleht läheb otse printerisse. See tähendab, et laos polegi üldse arvutit vaja. Ainult nutiseade ja printer, mis on wifi-ga ühendatud.

Noorte logistikute sõnul on maailmas erinevat laotarkvara ja -seadmeid küll saada, kuid nende eest tuleb välja käia keskmise korteri hind, mis on väiksemaile firmadele liiga kõrge.

Valgamaa kutseõppekeskuse IT-juht Eva Tšepurko rõhutas, et noori tasub kuulata. "Neil on väga palju ideid, kuid tihtipeale pole julgust."

Valgamaa noored said oma mobiilirakendusega üleriigilisel konkursil esikoha.